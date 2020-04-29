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В Киеве из-под земли забил огромный фонтан: происшествие попало на видео
В центре Киева снова произошла коммунальная авария — огромный гейзер забил из-под земли на территории теплоцентрали на Льва Толстого. Напомним, ранее в сеть попало видео порыва водопровода по улице Михайловской.
Видео показал городской паблик dtp.kiev.ua.
«Гейзер на территории ТЭЦ на Льва Толстого. Красиво?:)», — говорится в описании к видео.
Напомним, ранее возле Индустриального моста в Киеве провалился асфальт, а в марте из-за прорыва теплосетей в центре Киева под землю ушли несколько автомобилей.
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