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Происшествия

В Киеве из-под земли забил огромный фонтан: происшествие попало на видео

13:34 29 апреля 2020 38
В Киеве из-под земли забил огромный фонтан: происшествие попало на видео
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В центре Киева снова произошла коммунальная авария — огромный гейзер забил из-под земли на территории теплоцентрали на Льва Толстого. Напомним, ранее в сеть попало видео порыва водопровода по улице Михайловской.

Видео показал городской паблик dtp.kiev.ua.

«Гейзер на территории ТЭЦ на Льва Толстого. Красиво?:)», — говорится в описании к видео.

Напомним, ранее возле Индустриального моста в Киеве провалился асфальт, а в марте из-за прорыва теплосетей в центре Киева под землю ушли несколько автомобилей.

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