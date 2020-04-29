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Спорт

«Пещерный человек»: жена постригла Джоковича на домашнем стуле (видео)

15:28 29 апреля 2020 124
Новак Джокович и его жена Елена
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Звездные спортсмены современности также изрядно страдают от карантина и самоизоляции. Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович из-за невозможности сходить к парикмахеру изрядно зарос за последнее время и вынужден был обратиться за помощью к своей жене Елене.

Результатами своей работы, которая получила положительный отзыв от самого Новака, супруга теннисиста поделилась на своей странице в Instagram. «От пещерного человека к моему мужчине», — написала Елена под видео.

Отметим, что сербский теннисист во время карантина решил подтянуть иностранные языки. «Сейчас подходящее время учиться чему-то новому. Например, я люблю учить языки и стараюсь выучить как можно больше. Сейчас понемногу занимаюсь русским. Надо бы подтянуть французский и немецкий», — поведал Джокович во время прямого эфира со швейцарцем Станисласом Вавринкой в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что арбитр Лиги чемпионов голландцем Бас Нейхейс принял роды у овцы.

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