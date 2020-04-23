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Арбитр Лиги чемпионов принял роды у овцы (видео)
Известный голландский арбитр Бас Нейхейс, несмотря на приостановку всех футбольных соревнований в Нидерландах до 1 сентября, на карантине без работы не останется.
43-летний рефери, имеющий категорию ФИФА с 2007-го и работающий на матчах Лиги чемпионов (в его активе, в частности, два матча с участием донецкого «Шахтера» — против «Ювентуса» в 2012-м и «Реала» в 2015-м), на своей ферме в Энсхеде принял роды у овцы. Причем весь процесс появления ягненка на свет был заснят на видео.
Судьи и самоизоляция. Вчера Бас Найхайс узнал печальную новость о запрете всех профессиональных футбольных турниров до 1 сентября. А сегодня у него приятное событие: оягнилась одна из овец. Роды принимал сам арбитр ФИФА. pic.twitter.com/8CwRL8DSns— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) April 22, 2020
Добавим, что Нейхейс также является владельцем небольшой пекарни в родном городе. При этом рефери в эфире телепередачи Veronica Inside пожаловался на то, что на время карантина из-за пандемии коронавируса Королевский футбольный союз платит арбитрам только базовую зарплату, которой хватает лишь на уплату коммунальных услуг — воды, газа и света. «Честно говоря, не знаю, как справляются молодые арбитры, у которых контракты на гораздо меньшие суммы, чем у меня, и нет других видов заработка», — отметил опытный рефери.
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