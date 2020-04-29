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Окровавленная дочь Оли Поляковой шокировала сеть (фото)
15-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша, удивившая ранее «синяками» на лице, снова шокировала подписчиков в сети. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует для VOGUE с разбитым носом, кровь растеклась по верхней губе.
Но больше подписчиков Маши удивил комментарий под фото. «Блин, месячные не оттуда. О, и кстати, кровь настоящая», — странно высказалась Маша.
Пользователи, мягко говоря, не оценили скрытые смыслы этого поста и засыпали Машу гневными комментариями.
«Маша, что ты гонишь в последнее время, зачем такое выкладываешь? У тебя проблемы со здоровьем? Не пугай», «А в чем прикол фотографировать себя, когда кровь из носа идет?», «Ужасное фото. С мозгами все хорошо?», «Похоже, у нее проблемы с головой», «Как не стыдно? Уже не знают, как пропиариться», «А что-то мудрое написать?», — пишут в комментариях.
Напомним, ранее Маша уже показала фото с кровью на лице. Она упала с лошади и разбила нос.
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