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Шоу-бизнес

Окровавленная дочь Оли Поляковой шокировала сеть (фото)

13:51 29 апреля 2020 259
Маша Полякова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

15-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша, удивившая ранее «синяками» на лице, снова шокировала подписчиков в сети. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует для VOGUE с разбитым носом, кровь растеклась по верхней губе.

Но больше подписчиков Маши удивил комментарий под фото. «Блин, месячные не оттуда. О, и кстати, кровь настоящая», — странно высказалась Маша.

Пользователи, мягко говоря, не оценили скрытые смыслы этого поста и засыпали Машу гневными комментариями.

«Маша, что ты гонишь в последнее время, зачем такое выкладываешь? У тебя проблемы со здоровьем? Не пугай», «А в чем прикол фотографировать себя, когда кровь из носа идет?», «Ужасное фото. С мозгами все хорошо?», «Похоже, у нее проблемы с головой», «Как не стыдно? Уже не знают, как пропиариться», «А что-то мудрое написать?», — пишут в комментариях.

Напомним, ранее Маша уже показала фото с кровью на лице. Она упала с лошади и разбила нос.

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