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Отменили рейс за два часа до вылета: украинцев не пустили на заработки в Великобританию
На фоне заявлений правительства, что массовых авиаперевозок украинских заробитчан за рубеж не будет, отменен рейс Киев-Лондоне, которым в Великобританию должны были вылететь украинцы.
Как заявили в «Международных Авиалиниях Украины», такое решение приняла Государственная авиационная служба Украины — распоряжение было получено авиакомпанией за два часа до вылета.
«Пассажиры рейса — жители разных регионов Украины, которые добирались до столичного авиационного узла в условиях отсутствия любого регулярного наземного пассажирского сообщения — сейчас находятся в терминале Международного аэропорта «Борисполь», — добавили в МАУ
«Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о „нелогичности“ отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции, — отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая. — Но к утру 29 апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало».
Также в авиакомпании отмечают, что рейс был организован по заказу работодателя, и что у украинцев есть долгосрочные контракты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине заявляли, что решения по перевозке заробитчан будет приниматься «точечно», исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий: обеспечении надлежащих условий проживания, труда, медицинского обслуживания.
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