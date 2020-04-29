Украина

В Кабмине назвали условия, при которых отпустят украинцев на работу за границу

Вскоре после того, как в МИД Украины заявили, что власти не будут разрешать организацию массовых чартерных рейсов для перевозки украинских заробитчан за рубеж, в Кабмине заявили, что готовы рассматривать каждый запрос от государств, где сезонно работают украинцы.

Так, в правительстве признали, что запросы поступают, и что решения будут приниматься «точечно», исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий.

«Власти принимающей стороны в лице работодателя должны обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания», — говорится в сообщении, размещенном на правительственном портале.

Также отмечается, что уехать в Европу так, как это можно было сделать ранее, невозможно — Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Австрия, Нидерланды и Швейцария запретили въезд для иностранцев.

«Именно поэтому некоторые украинцы не могут уехать на заработки в соседние страны. Нам всем необходимо переждать это непростое время дома и не подвергать опасности себя и окружающих», — отметила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23 апреля из Борисполя вылетел спецрейс в Финляндию, организованный по просьбе финских фермеров, запросивших украинских рабочих для сбора клубники.

Также о планах организовать перевозку сезонных работников из Украины заговорили и в Польше.

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