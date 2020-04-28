Украина

Сеть взбудоражило сообщение о якобы запрете украинцам выезжать на заработки за границу: в МИД дали объяснение

В Украине признали, что гражданам действительно сложно сейчас выехать за границу на заработки. В то же время МИД уверяет, что пересмотрит политику закрытой границы, когда пойдет на спад пандемия коронавируса.

Первой на проблему обратила внимание Финляндия, рассчитывавшая на сезонных рабочих из Украины. Посол Эстонии Каймо Кууск уточнил, что финнам удалось уговорить Украину лишь на один рейс с 200 рабочими, хотя Финляндия готова была принять 14 тысяч человек.

В МИД оправдываются, что возможности для выезда заробитчан появятся, когда пойдет на спад пандемия. «В условиях пандемии любое путешествие — это опасность заболевания, особенно если лететь самолетом. Откровенно нелогично выглядели бы массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия», — отметил на брифинге министр Дмитрий Кулеба.

«Мы готовы пересмотреть свою позицию, если будет меняться ситуация с пандемией коронавируса. Украинская сторона настроена конструктивно, мы понимаем потребность в рабочей силе у наших партнеров», — заявил глава МИД.

В соцсетях на это ответили, что подобная «забота» о здоровье граждан очень напоминает политическую коррупцию. От правительства требуют дать людям самим определяться, в какой стране и на каких условиях они будут работать.

Напомним, Украина занимает первое место в Европе по объему денежных переводов от трудовых мигрантов. В НБУ подсчитали, что за 2019 год украинские заробитчане перевели в страну около 12 млрд долларов. Эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», считают, что реальная сумма еще больше — до 30 млрд долларов.

За рубежом до закрытия границ работали до девяти миллионов украинцев, включая сезонных рабочих. Около миллиона наших соотечественников поднимали экономику Польши.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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