Украина

Дожди с грозами и летнее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

Конец апреля и начало мая, по словам метеорологов, готовит сюрпризы: в Украину придут дожди с грозами. «ФАКТЫ» решили уточнить у известных синоптиков, какой погоды ожидать в конце недели — в праздничные дни.

В четверг, 30 апреля, грозовые дожди ожидаются на западе, севере и в центре Украины, скорость ветра — около 12 метров в секунду. В западных областях днем воздух прогреется до плюс 19−20 градусов, а на севере, востоке и в центре — даже до 22−23 градусов. Такая же температура будет и в южных областях страны.

В пятницу, 1 мая, грозовые дожди ожидаются в западных, южных и центральных регионах, ветер — около 10 метров в секунду. Днем на западе страны — плюс 17−19, на юге и востоке воздух прогреется до 24−26 градусов, а в центре ожидается плюс 23.

В субботу, 2 мая, грозовые дожди накроют почти всю территорию Украины, на западе страны ожидаются небольшие осадки, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных областях — плюс 18−19 градусов, на севере страны — 21−23, а в восточных областях — до 26 градусов тепла.

В воскресенье, 3 мая, дожди с грозами ожидаются по всей стране, кроме восточных областей. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. В западных регионах Украины днем будет до 18 градусов, на юге и востоке столбики термометров поднимутся до отметок 22−23 градуса.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, май начнется с небольших осадков, которые продержатся пару дней.

— Но эти осадки не отразятся на температуре, — говорит синоптик. - Она будет подниматься и достигнет своего пика примерно на экваторе первой декады месяца. На термометрах можно будет увидеть практически летние показатели. Так тепло будет до начала второй декады мая. А вот дальше дожди немного «утихомирят» температуру, умеренные показатели которой сохранятся до конца второй десятидневки. Третья декада мая порадует теплой погодой, правда, возможны дожди. Ожидается, что в конце мая пройдут ливни и похолодает.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Владимир Деркач сказал, что лето в Украине будет жарким, но с дождями и градом.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал «ФАКТАМ», что «с 1 по 17 мая будет сухо и жарко, температура будет колебаться от 23 до 27 градусов тепла». По его словам, только с 19 мая на четыре дня придут дожди и температура снизится до плюс 19−22. «А вот с 26-го по 30 мая просчитывается потепление, воздух прогреется до 25−27 градусов тепла. В этот период возможны небольшие дожди», — уточнил синоптик.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине прогнозируют неурожай ранних сортов абрикосов, персиков, черешен и вишен, которые зацвели на две недели раньше обычного, но пострадали из-за ночных морозов.

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