Деньги

Почти 80 тысяч киевлян получат матпомощь ко Дню Победы: кому и сколько выплатят

В мае некоторым категориям киевлян начнут выплачивать одноразовую социальную помощь по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Согласно распоряжению горгосадминистрации, средства выделяются в рамках целевой программы «Турбота. Назустріч киянам». Материальная помощь положена 78 663 горожанам из категории малообеспеченных, в том числе узникам концлагерей, участникам АТО и Революции достоинства, а также членам их семей.

Деньги обещают перечислить на счета для выплаты пенсий и на счета банков — участников проекта «Муниципальная карта «Карточка киевлянина». Также льготники, получающие выплаты через «Укрпочту», смогут забрать их в отделениях учреждения или вместе с пенсией, которую доставляют на дом.

Для каждой категории граждан предусмотрены разные размеры выплат.

800 гривен получат:

- имеющие особые заслуги перед Родиной;

- участники народного ополчения (при обороне столицы с 11 июля по 19 сентября 1941 года);

- люди с инвалидностью I группы вследствие войны и узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и работ в годы Второй мировой войны (ВМВ);

- ветераны подпольно-партизанского движения;

- Праведники Бабьего Яра.

700 гривен полагаются:

- лицам с инвалидностью II группы, полученной вследствие войны, и бывшим узникам концлагерей, гетто и мест принудительного содержания и работ в годы Второй мировой войны;

600 гривен выплатят:

- людям с инвалидностью, полученной во время войны, III группы и узники концлагерей, гетто и мест принудительного содержания и работ во ВМВ;

- родителям погибших в мирное время солдат срочной службы;

- членам семей погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузий и других повреждений, полученных во время участия в Революции достоинства, а также которым посмертно присвоено звание Героя Украины;

- членам семей погибших или умерших вследствие травм, контузии, ранений, увечий, заболеваний, полученных во время участия в АТО, а также семьям погибших (умерших) бойцов-добровольцев;

- членам семей добровольцев, которые поддерживали АТО и помогали (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) сдерживать агрессию РФ в Донецкой и Луганской областях и погибли (пропали без вести), умерли вследствие ранений, контузии, увечий или болезней, полученных во время проведения АТО;

- киевлянам, включенным в списки лиц тяжело травмированных участников акций гражданского протеста (с 21 ноября 2013-го по 30 апреля 2014 года) и обратившихся за медпомощью в указанный период.

500 гривен перечислят:

- киевлянам, которые в акциях протеста получили повреждения средней тяжести и обратились за медпомощью в период с 21 ноября 2013-го по 30 апреля 2014 года;

450 гривен придут:

- участникам боевых действий, узникам концлагерей, гетто и мест принудительных работ в годы ВМВ, а также детям, которые родились в указанных местах содержания их родителей;

- киевлянам — участникам АТО и бойцам-добровольцам, защищавшим территориальную целостность и государственный суверенитет на востоке страны;

- лицам, которые во время участия в Революции достоинства получили легкие телесные повреждения (и обращались за медпомощью в период с 21 ноября 2013 года до 30 апреля 2014 года);

400 гривен положены:

- вдовам Героев Советского Союза;

- участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания и работ во время ВМВ, также лицам, вывезенным на работы в Германию, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которых в связи с патриотической деятельностью их родителей репрессировали, подвергали гонениям и физическим расправам;

- членам семей погибших и не вступившим в брак повторно женам (мужьям) умерших людей с инвалидностью (вследствие ВМВ), участников боевых действий, партизан и подпольщиков, жертв нацистских преследований (признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам).

Одноразовую адресную помощь, которую своевременно не выплатят по не зависящим от гражданина причинам, в случае его смерти могут получить члены семьи умершего. Киевлянам, относящимся к нескольким категориям, выплатят одну помощь в большем размере.

Ранее сообщалось, какую помощь выплатили киевлянам-чернобыльцам и какую поддержку оказали столичным жителям к Пасхе.



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