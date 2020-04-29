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Почти 80 тысяч киевлян получат матпомощь ко Дню Победы: кому и сколько выплатят
В мае некоторым категориям киевлян начнут выплачивать одноразовую социальную помощь по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Согласно распоряжению горгосадминистрации, средства выделяются в рамках целевой программы «Турбота. Назустріч киянам». Материальная помощь положена 78 663 горожанам из категории малообеспеченных, в том числе узникам концлагерей, участникам АТО и Революции достоинства, а также членам их семей.
Деньги обещают перечислить на счета для выплаты пенсий и на счета банков — участников проекта «Муниципальная карта «Карточка киевлянина». Также льготники, получающие выплаты через «Укрпочту», смогут забрать их в отделениях учреждения или вместе с пенсией, которую доставляют на дом.
Для каждой категории граждан предусмотрены разные размеры выплат.
800 гривен получат:
- имеющие особые заслуги перед Родиной;
- участники народного ополчения (при обороне столицы с 11 июля по 19 сентября 1941 года);
- люди с инвалидностью I группы вследствие войны и узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и работ в годы Второй мировой войны (ВМВ);
- ветераны подпольно-партизанского движения;
- Праведники Бабьего Яра.
700 гривен полагаются:
- лицам с инвалидностью II группы, полученной вследствие войны, и бывшим узникам концлагерей, гетто и мест принудительного содержания и работ в годы Второй мировой войны;
600 гривен выплатят:
- людям с инвалидностью, полученной во время войны, III группы и узники концлагерей, гетто и мест принудительного содержания и работ во ВМВ;
- родителям погибших в мирное время солдат срочной службы;
- членам семей погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузий и других повреждений, полученных во время участия в Революции достоинства, а также которым посмертно присвоено звание Героя Украины;
- членам семей погибших или умерших вследствие травм, контузии, ранений, увечий, заболеваний, полученных во время участия в АТО, а также семьям погибших (умерших) бойцов-добровольцев;
- членам семей добровольцев, которые поддерживали АТО и помогали (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) сдерживать агрессию РФ в Донецкой и Луганской областях и погибли (пропали без вести), умерли вследствие ранений, контузии, увечий или болезней, полученных во время проведения АТО;
- киевлянам, включенным в списки лиц тяжело травмированных участников акций гражданского протеста (с 21 ноября 2013-го по 30 апреля 2014 года) и обратившихся за медпомощью в указанный период.
500 гривен перечислят:
- киевлянам, которые в акциях протеста получили повреждения средней тяжести и обратились за медпомощью в период с 21 ноября 2013-го по 30 апреля 2014 года;
450 гривен придут:
- участникам боевых действий, узникам концлагерей, гетто и мест принудительных работ в годы ВМВ, а также детям, которые родились в указанных местах содержания их родителей;
- киевлянам — участникам АТО и бойцам-добровольцам, защищавшим территориальную целостность и государственный суверенитет на востоке страны;
- лицам, которые во время участия в Революции достоинства получили легкие телесные повреждения (и обращались за медпомощью в период с 21 ноября 2013 года до 30 апреля 2014 года);
400 гривен положены:
- вдовам Героев Советского Союза;
- участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания и работ во время ВМВ, также лицам, вывезенным на работы в Германию, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которых в связи с патриотической деятельностью их родителей репрессировали, подвергали гонениям и физическим расправам;
- членам семей погибших и не вступившим в брак повторно женам (мужьям) умерших людей с инвалидностью (вследствие ВМВ), участников боевых действий, партизан и подпольщиков, жертв нацистских преследований (признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам).
Одноразовую адресную помощь, которую своевременно не выплатят по не зависящим от гражданина причинам, в случае его смерти могут получить члены семьи умершего. Киевлянам, относящимся к нескольким категориям, выплатят одну помощь в большем размере.
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