26.95 / 27.20 29.01 / 29.46
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Директора киевских школ просят Минобразования отменить итоговую аттестацию для выпускников

16:35 29 апреля 2020 92
Директора киевских школ просят Минобразования отменить ДПА для выпускников
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Ассоциация директоров школ Киева обратилась с открытым письмом в Министерство образования и науки, призвав отменить государственную итоговую аттестацию выпускников 11 классов. Напомним, студенты ВУЗов по примеру украинских школьников, закончат учебный год дистанционно.

По мнению педагогов, отмена итоговой аттестации снизит эмоциональное напряжение как выпускников, так и среди их родителей и педагогов.

Тем самым станут возможными своевременное завершение учебного года и качественное проведение ВНО. В частности, снизится нагрузка на пункты организации тестирований, которых в 2020 году в связи с карантинными ограничениями будет втрое больше обычного.

Напомним, в Министерстве образования и науки решили не отменять внешнее независимое оценивание знаний (ВНО) выпускников общеобразовательных учреждений в 2020 году. Как заявил заместитель министра Дмитрий Коржевский, на данном этапе стоит вопрос только о переносе тестирования.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В НАН уточнили даты пика смертности от коронавируса в Украине

В НАН уточнили даты пика смертности от коронавируса в Украине

Ирфан Кхан

Умер звезда фильма "Миллионер из трущоб"

Зверева с дочкой

Дочь звезды 90-х зверски избили толпой на пляже

гривни

Почти 80 тысяч киевлян получат матпомощь ко Дню Победы: кому и сколько выплатят

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер