Директора киевских школ просят Минобразования отменить итоговую аттестацию для выпускников

Украина

Ассоциация директоров школ Киева обратилась с открытым письмом в Министерство образования и науки, призвав отменить государственную итоговую аттестацию выпускников 11 классов. Напомним, студенты ВУЗов по примеру украинских школьников, закончат учебный год дистанционно.

По мнению педагогов, отмена итоговой аттестации снизит эмоциональное напряжение как выпускников, так и среди их родителей и педагогов.

Тем самым станут возможными своевременное завершение учебного года и качественное проведение ВНО. В частности, снизится нагрузка на пункты организации тестирований, которых в 2020 году в связи с карантинными ограничениями будет втрое больше обычного.

Напомним, в Министерстве образования и науки решили не отменять внешнее независимое оценивание знаний (ВНО) выпускников общеобразовательных учреждений в 2020 году. Как заявил заместитель министра Дмитрий Коржевский, на данном этапе стоит вопрос только о переносе тестирования.

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