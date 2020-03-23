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Быть или не быть? В Минобразования прояснили ситуацию с ВНО в этом году

18:53 23 марта 2020 299
Быть или не быть? В Минобразования прояснили ситуацию с ВНО в этом году
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Министерстве образования и науки решили не отменять внешнее независимое оценивание знаний (ВНО) выпускников общеобразовательных учреждений в 2020 году. Как заявил заместитель министра Дмитрий Коржевский, на данном этапе стоит вопрос только о переносе тестирования.

«Мы надеемся, что после завершения карантинных мероприятий мы будем иметь возможность организовать ДПА в форме ВНО. Но оно произойдет обязательно», — сказал он, подчеркивая, что карантин не является каникулами, а у педагогов есть возможность работать с детьми на разных ресурсах для подготовки к ДПА.

Что касается сроков окончания учебного года, то они будут отработаны с каждым учебным заведением отдельно.

Напомним, Украинский центр оценивания качества образования изменил сроки проведения пробного внешнего независимого оценивания, перенеся первую сессию на 4 апреля 2020 года, т. е. на первый день после завершения объявленного карантина.

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