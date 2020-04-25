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Студенты вузов закончат учебный год дистанционно: в Минобразования раскрыли детали
Министерство образования и науки направило вузам рекомендационное письмо по организации завершения учебного года в связи с продолжением карантина до 11 мая. Рекомендации включают организацию дистанционного завершения учебного процесса, сообщила Радио Свобода и.о. министра Любомира Мандзий.
По ее словам, период проведения сессий смещен не будет, преподаватели продолжат работать со студентами дистанционно. В таком же формате организуют и проведение экзаменов, причем это касается и выпускных испытаний студентов. Наблюдателей к последним также привлекут дистанционно.
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Измениться ситуация, по словам Мандзий, может только со снятием ограничений на посещение заведений высшего образования.
Напомним, в интервью «ФАКТАМ» народный депутат Роман Грищук рассказал, когда в этом году проведут ВНО, а также как закончат учебный год в школах.
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