Происшествия

Держали на цепи и навешивали долги: на Полтавщине дельцы сдавали людей в аренду (фото)

Правоохранители Полтавщины накрыли подпольную «биржу», торговавшую дешевой рабочей силой. Она с прошлого года действовала в Горишних Плавнях.

— Сотрудники Кременчугской местной прокуратуры совместно с полицейскими задержали 57-летнюю женщину и 33-летнего мужчину, организовавших бизнес на эксплуатации людей, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев. — Они сняли в городе частный дом, который превратили в своеобразную ночлежку для людей, попавших в сложные жизненные ситуации. И использовали их с целью заработка, предоставляя своих подопечных тем, кто нуждался в рабочей силе. За «аренду» живого товара получали деньги.

Известно, что задержанные подыскивали людей через социальные сети и личные контакты, обещая ему чуть ли не золотые горы. А когда доверчивые граждане оказывались в их «сетях», заставляли гнуть спину на третьих лиц, лишая свободы и заработка, применяя физическое и моральное насилие.

Один из освобожденных, например, рассказал, что его даже сажали на цепь. Другой утверждает, что на него навесили несуществующий долг в размере 8 тысяч гривен и заставляли отрабатывать.

Во время обыска у задержанных были изъяты мобильные телефоны, деньги, паспорта и трудовые книжки невольников. Им сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человек, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также о передаче человека другому лицу с целью его трудовой эксплуатации, совершенной повторно по предварительному сговору группой лиц. За это они могут лишиться свободы на срок от 5 до 12 лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения преступления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Херсонской области разоблачили банду, превратившей в рабов более 20 человек.

А под Одессой из трудового рабства ранее освободили 94 человека. Потерпевшие подали гражданские иски на общую сумму более 2,3 млн гривен.

Фото ГУ НП в Полтавской области и прокуратуры Полтавской области





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter