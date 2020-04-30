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Один крокодил против пяти львиц: в Африке сняли видео драматической схватки хищников
В Национальном парке Крюгер в ЮАР сняли драматическое видео противостояния одного крокодила и пяти львиц. Его опубликовало издание The Latest Sightings.
Львиный прайд оставил на берегу реки тушу водяного козла. Почуяв аппетитный запах, из воды выбрался крокодил, который понадеялся на легкую добычу. Сначала на него обратили внимание львята и подошли поближе к заинтересовавшему их существу. Затем их сменили пятеро взрослых львиц, который явно не желали делиться едой с пришельцем.
Они окружили крокодила, время от времени подходя поближе и трогая лапами — будто проверяя под видом игры его скорость и рефлексы. Поначалу крокодил не двигался, однако затем все же сделал ответный выпад, щелкнув челюстями. Львицы сразу же атаковали его всерьез. И их противник, который чувствовал себя на суше не так уверенно, поспешил скрыться в реке, где большие кошки не могли его преследовать.
«Рефлексы львов быстрее скорости крокодила, поэтому скоро перевес был на их стороне. Крокодил почувствовал, что у него нет шансов, поспешил к воде и исчез», — сообщил автор видео Вернон Крессвел.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бесстрашный медоед дал отпор сразу семи львицам.
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