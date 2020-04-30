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Спорт

Майк Тайсон рассказал, как «под кайфом» избил семь проституток

10:49 30 апреля 2020 88
Майк Тайсон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легендарный боксер 53-летний Майк Тайсон, в свое время предлагавший 10 тысяч долларов за бой с гориллой, в интервью одному из британских изданий вспомнил о самых черных днях в своей жизни, в частности, о том, как в 2009 году под воздействием наркотиков избил в гостиничном номере семь проституток.

«Я лежал на кровати в гостиничном номере. Всегда старался сделать так, чтобы я оставался не один: рядом должна быть хотя бы проститутка, хотя бы собака.

Это были действительно темные времена. Я лежу в номере, со мной семь женщин, немного морфина, со мной мой кокаин, мои таблетки для потенции, моя марихуана, мой Hennessy.

Это была низшая точка в моей жизни, потому что на меня напала паранойя, я думал, что эти женщины хотят ограбить меня, хотят подставить. Я начал избивать их. Все было как в темноте, но у моего поступка была цель. Я больше не хотел отдавать им ни частички моей души.

Таков мой дьявол, и вот я нахожусь в номере, я закрылся в одиночестве. Никто не говорит мне, что я употребляю слишком много наркотиков и алкоголя.

Таков дьявол, и он победил. Я выгнал всех. Я лежал, не смыкая глаз, весь в поту. Очень рад, что выжил; странно, что мое сердце не разорвалось на части. Больше никакого кокаина. С тех пор — никакого кокаина", — цитирует экс-чемпиона мира Майка Тайсона The Sun.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон рассказал о своих сексуальных похождениях.

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