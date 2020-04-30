- 11:11 300 украинцев застряли в ОАЭ из-за отказов Мининфраструктуры принимать рейсы в Киеве
- 11:10 Убийство сына депутата Соболева: в деле появился еще один фигурант
- 11:04 «Тарас хотел двойню»: Alyosha рассказала о третьей беременности
- 10:50 Бритни Спирс сожгла свой тренажерный зал
- 10:49 Майк Тайсон рассказал, как «под кайфом» избил семь проституток
- 10:48 Заболевшие лечатся дома: стало известно о новых случаях коронавируса в ВСУ
- 10:47 Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах: что об этом известно
- 10:29 Хотел обобрать: Елена Степаненко пристыдила Петросяна
- 10:27 Уехавший на Кипр «слуга народа» Холодов заявил, что заразился коронавирусом
- 10:18 Во время съемки на дому за спиной тележурналиста прошла голая женщина – не его жена
- 10:06 Температура была под 41: Полякова с дочерью тяжело переболели коронавирусом
- 10:05 «На карантине завела собаку и начала выращивать в квартире клубнику», — Ольга Богомолец
Майк Тайсон рассказал, как «под кайфом» избил семь проституток
Легендарный боксер 53-летний Майк Тайсон, в свое время предлагавший 10 тысяч долларов за бой с гориллой, в интервью одному из британских изданий вспомнил о самых черных днях в своей жизни, в частности, о том, как в 2009 году под воздействием наркотиков избил в гостиничном номере семь проституток.
«Я лежал на кровати в гостиничном номере. Всегда старался сделать так, чтобы я оставался не один: рядом должна быть хотя бы проститутка, хотя бы собака.
Это были действительно темные времена. Я лежу в номере, со мной семь женщин, немного морфина, со мной мой кокаин, мои таблетки для потенции, моя марихуана, мой Hennessy.
Это была низшая точка в моей жизни, потому что на меня напала паранойя, я думал, что эти женщины хотят ограбить меня, хотят подставить. Я начал избивать их. Все было как в темноте, но у моего поступка была цель. Я больше не хотел отдавать им ни частички моей души.
Таков мой дьявол, и вот я нахожусь в номере, я закрылся в одиночестве. Никто не говорит мне, что я употребляю слишком много наркотиков и алкоголя.
Таков дьявол, и он победил. Я выгнал всех. Я лежал, не смыкая глаз, весь в поту. Очень рад, что выжил; странно, что мое сердце не разорвалось на части. Больше никакого кокаина. С тех пор — никакого кокаина", — цитирует экс-чемпиона мира Майка Тайсона The Sun.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон рассказал о своих сексуальных похождениях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову: первые детали и фото жуткого происшествия
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!