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Спорт

100-летний ветеран войны спел гимн «Ливерпуля» и возглавил британский топ-чарт (видео)

11:32 30 апреля 2020 71
Ветеран Второй мировой войны Том Мур
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Ветеран Второй мировой войны британец Том Мур, празднующий 30 апреля свой 100-летний юбилей, стал знаменитым в родной стране.

В начале апреля Мур, в свое время дослужившийся до звания капитана, решил в рамках благотворительности обойти свой сад 100 раз и собрать одну тысячу фунтов стерлингов (1245 долларов) в поддержку работников системы здравоохранения Великобритании, борющимся с пандемией коронавируса. Какого же было удивление Тома, когда в первый же день на благотворительный счет поступила сумма, в 70 раз превышающая изначально планировавшуюся для сбора, а на данный момент она уверенно приближается к отметке в 30 млн фунтов (более 37 млн долларов) благодаря пожертвованиям почти 1,4 млн людей.

Том Мур в свои 100 лет на месте не сидит

На этом энергичный ветеран решил не останавливаться и совместно с певцом Майклом Боллом и сотрудниками национальной службы здравоохранения Великобритании исполнил знаменитый гимн «Ливерпуля» — You’ll never walk alone. Композиция сразу же стала хитом и взлетела на первое место в британском чарте.

Примечательно, что канадский певец The Weeknd, песню которого Blinding Lights «подвинули» с первой строчки, призвал подписчиков активно качать песню ветерана войны, чтобы вывести ее на первое место. И теперь Том Мур является самым пожилым исполнителем, когда-либо возглавлявшим британский чарт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Ливерпуля» Доминик Маттео вылечился от рака головного мозга.

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