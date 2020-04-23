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Спорт

Бывший футболист «Ливерпуля» победил страшную болезнь (фото)

20:24 23 апреля 2020 91
Доминик Маттео
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Экс-защитник английского «Ливерпуля» и сборной Шотландии Доминик Маттео одержал самую важную победу в своей жизни — спортсмен смог вылечиться от рака головного мозга. В ноябре прошлого года 45-летний ветерану английского футбола (кроме «мерсисайдцев», игрок также выступал за «Сандерленд», «Лидс», «Блекберн» и «Сток Сити») удалили опухоль, и последние шесть месяцев Доминик проходил реабилитацию.

«Вчера я получил звонок, о котором молился. На снимке моего мозга все чисто. После шести месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения я здоров! Это что-то невероятное! Госпиталь LGI & St James спас мою жизнь. Они были просто потрясающие. Слова „спасибо“ никогда не будет достаточно», — написал счастливый Маттео на своей странице в Instagram.

Отметим, что в последнее время Доминик, отыгравший за «Ливерпуль» в период с 1992-го по 2000-й год во всех турнирах 155 матчей и забивший два мяча, работал комментатором и экспертом на клубном телеканале «мерсисайдцев».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший партнер Алексея Михайличенко по «Сампдории» Джанлука Виалли победил рак.

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