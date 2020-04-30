Игрок сборной Украины стал чемпионом Тайваня (видео)

Спорт

В четверг, 30 апреля, тяжелый форвард сборной Украины Игорь Зайцев в составе «Тайвань Бир» завоевал «золото» чемпионата Тайваня по баскетболу, не прерванного даже во время пандемии коронавируса.

В решающем поединке команда 30-летнего экс-баскетболиста «Кривбассбаскета», «Азовмаша», «Химика» и польского «Роза Радом» разгромила «Юлонь» — 117:78, выиграв финальную серию со счетом 4:3 (одно бонусное очко «Тайвань Бир» получил за победу в регулярном сезоне, сразу поведя в серии — 1:0).

Видео решающего матча

Отметим, что по итогам прошлого сезона экс-чемпиона Украины и обладателя Кубка Польши Игоря Зайцева признали лучшим легионером чемпионата Тайваня.

«Тайваньцы не закрыли границы, но тщательно проверяют пассажиров перед прибытием. Они установили специальные тепловизоры в коридорах, по которым люди идут из самолета. Эти тепловизоры автоматически обнаруживают, у кого из пассажиров высокая температура. Когда мы с семьей возвращались с празднования китайского Нового года, тепловизор показал повышенную температуру у моего ребенка. Однако нас без проблем пустили в страну, потому что других симптомов коронавируса не было.

Еще один залог успеха тайваньцев в том, что они еще до вспышки коронавируса привыкли к использованию масок. Любая незначительная болезнь — и они уже в масках. Такого в мире нигде не видел. Местные ответственно относятся к тому, чтобы не заразить ближнего. Медицина здесь тоже на очень высоком уровне.

Мне здесь очень комфортно. В прошлом году меня признали лучшим игроком чемпионата, поэтому я решил остаться еще на один сезон. Не жалею. Жизнь здесь — как в сказке. Такое впечатление, что попал в развитую европейскую страну. И это основная причина, почему граждане Республики Китай не хотят воссоединения с Китайской Народной Республикой.

На Тайване очень много красивых парков с озерами, в которых плавают разноцветные рыбки. Здесь вкусные фрукты, морепродукты и лапша. Я уже знаю, о чем больше всего скучать по возвращении домой — по фруктовым чаям. Такого чая нет ни в одной другой стране!" — рассказал Игорь Зайцев в интервью газете «Експрес».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетбольный чемпионат Украины досрочно завершен из-за коронавируса.

Фото БК «Тайвань Бир»



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