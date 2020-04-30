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Деньги

Рада продлила запрет банкам штрафовать кредитных должников

17:58 30 апреля 2020 75
деньги
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Рада предварительно ввела до 30 июня запрет на штрафы за просрочки по потребительским кредитам. Соответствующие изменения хотят внести в закон о потребительском кредитовании. Предложения поддержаны в первом чтении.

Ранее в законе о потребительских кредитах упоминалась важная дата — 30 апреля. Предполагалось, что до этой даты банки не вправе наказывать заемщика за просрочку платежей по договору. После того, как срок окончания карантина перенесли, было решено продлить «кредитные каникулы» для заемщиков.

В той версии законопроекта, который сегодня поддержали в Раде, говорится об освобождении заемщика от уплаты неустойки, штрафа, пени в период до 30.06.2020. Обязанность выплатить тело кредита и проценты не отменяется.

Также в Раде была поддержана еще одна инициатива депутатов — запретить банкам до 31 июля увеличивать процентную ставку по кредиту.

Законопроект был принят в первом чтении и направлен на ускоренную доработку для окончательного утверждения.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» выяснили, что нужно заемщику, чтобы изменить условия погашения кредитов ввиду введения карантина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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