- 18:37 «Свое состояние я оцениваю в красавицу жену, пять детей, маму, брата и друзей»: Ярославский дал откровенное интервью
- 18:28 В Одессе после обысков странно погиб глава сельской земельной комиссии
- 18:24 "Дело Гладковского": НАБУ объявило подозрение бывшему замминистра обороны
- 18:15 В июне студенты вузов могут вернуться в аудитории, — Минобразования
- 17:58 Рада продлила запрет банкам штрафовать кредитных должников
- 17:38 С 1 мая в Черкассах возобновят работу магазины, мастерские и парикмахерские
- 17:30 На Харьковщине будут судить полицейских, которые скрыли совершенное подростком зверское убийство
- 17:25 "Красные линии" для Украины и коронавирус на Донбассе: о чем говорили главы МИД "нормандской четверки"
- 17:03 Покушение на украинского разведчика в Киеве: суд вынес приговор личному охраннику главы Ингушетии
- 16:54 В Харькове неизвестные похитили базу данных пациентов областной инфекционной больницы
- 16:25 "Говорят, мать проводила какие-то обряды": подробности страшного убийства ребенка под Харьковом
- 16:00 Сельская учительница из украинской глубинки взорвала сеть дистанционными рэп-уроками
Рада продлила запрет банкам штрафовать кредитных должников
Рада предварительно ввела до 30 июня запрет на штрафы за просрочки по потребительским кредитам. Соответствующие изменения хотят внести в закон о потребительском кредитовании. Предложения поддержаны в первом чтении.
Ранее в законе о потребительских кредитах упоминалась важная дата — 30 апреля. Предполагалось, что до этой даты банки не вправе наказывать заемщика за просрочку платежей по договору. После того, как срок окончания карантина перенесли, было решено продлить «кредитные каникулы» для заемщиков.
В той версии законопроекта, который сегодня поддержали в Раде, говорится об освобождении заемщика от уплаты неустойки, штрафа, пени в период
Также в Раде была поддержана еще одна инициатива депутатов — запретить банкам до 31 июля увеличивать процентную ставку по кредиту.
Законопроект был принят в первом чтении и направлен на ускоренную доработку для окончательного утверждения.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» выяснили, что нужно заемщику, чтобы изменить условия погашения кредитов ввиду введения карантина.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Говорят, мать проводила какие-то обряды": подробности страшного убийства ребенка под Харьковом (фото, видео)
«Свое состояние я оцениваю в красавицу жену, пять детей, маму, брата и друзей»: Ярославский дал откровенное интервью
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.