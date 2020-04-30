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"Дело Гладковского": НАБУ объявило подозрение бывшему замминистра обороны
НАБУ объявило о новом расследовании в Минобороны. Под подозрением бывший замминистра обороны Игорь Павловский и директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники.
По версии НАБУ, двое бывших чиновников Минобороны в 2017 году организовали закупку грузовых автомобилей по завышенным ценам. Детективы считают, что закупка организовывалась в сговоре с бывшим первым замсекретаря СНБО Олегом Гладковским, а производить и поставлять грузовики должна была аффилированная с чиновником компания.
Нанесенный государству ущерб НАБУ оценило в 17,44 млн гривен — якобы именно столько переплатили поставщику за армейские грузовики. Следствие считает, что компания-производитель не соответствовала требованиям правительства, но все равно получила госзаказ, а расходы по увеличению уровня локализации производства переложила на бюджет.
Напомним, НАБУ уже расследует одно дело, где фигурирует бывший замминистра обороны. Расследование касается закупок топлива для нужд Минобороны по завышенным ценам.
Бывший замсекретаря СНБО Гладковский проходит как подозреваемый в расследовании о злоупотреблении служебным положением и лоббировании интересов своей компании «Богдан Моторс».
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