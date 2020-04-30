Стиль жизни

Сплетни и разрыв отношений: любовный гороскоп на май для всех знаков зодиака

Астрологи говорят, что в мае люди становятся особенно чувствительными. У многих представителей знаков зодиака именно в этом месяце могут произойти кардинальные изменения в личной жизни. — Не стоит сразу идти на поводу у своих чувств, — сказал «ФАКТАМ» ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов. — Сделайте паузу и дайте себе возможность посмотреть на ситуацию со стороны — вы удивитесь многообразию возможностей. Эксклюзивный гороскоп «ФАКТОВ» на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь

Овны

Май сулит представителям знака позитивные перемены в личной жизни. Вероятно, ваша половинка порадует вас приятным сюрпризом. И звезды советуют заблаговременно подумать об ответном презенте для любимого человека.

Тельцы

Последний месяц весны может оказаться достаточно конфликтным для сферы личных отношений Тельцов. Скорее всего, причиной тому послужит категоричность представителей знака. Чтобы избежать ссор, звезды советуют чаще уступать своим близким в спорах.

Близнецы

В мае Близнецам стоит чаще прислушиваться к советам своего партнера. Это не только поможет представителям знака избежать многих ошибок, но также станет залогом гармонии в отношениях с вашей половинкой.

Раки

Этот месяц — благоприятное время для важного разговора с любимым человеком. Именно сейчас у представителей знака есть все шансы решить давние конфликты и споры. И самое главное — вы без труда сможете прийти к общему знаменателю даже в спорных вопросах.

Львы

В этот период Львам будет крайне тяжело держать под контролем свои эмоции. Чтобы раздражительность и усталость не стали причиной трещины в отношениях, звезды советуют представителям знака чаще оставаться наедине с собой. Позвольте страстям в вашей душе поутихнуть и только после этого возвращайтесь к разговору с партнером.

Девы

Требовательные представители знака в этот период могут слишком часто критиковать свою половинку. В связи с чем, возможны затяжные конфликты. Чтобы погода в ваших отношениях оставалась ясной и теплой, звезды советуют избегать колких слов и обидных замечаний. Не стоит омрачать свое счастье ненужными разбирательствами.

Весы

В мае ваши с партнером сердца будут биться в унисон. Этот месяц — прекрасная возможность насладиться гармонией в отношениях. Также самое время принять важные совместные решения, обсуждение которых вы подолгу откладывали на потом.

Скорпионы

Май не сулит одиноким Скорпионам новых знакомств. Но в этот период многие представители знака сумеют переосмыслить свое прошлое, что позволит по-новому посмотреть на неудачный опыт в любовных отношениях и сделать правильные выводы на будущее.

Стрельцы

В мае негативные эмоции будут бить через край. Стрельцы могут загораться, словно спичка, от малейшей бытовой трудности. И вполне вероятно, что ваше настроение со скоростью света передастся любимому человеку. В связи с этим звезды советуют сконцентрироваться на позитиве. Пару часов за любимым делом или с интересной книгой — панацея от домашних ссор и разногласий.

Козероги

Звезды советуют быть искреннее и открытее в отношениях со своей половинкой. Так как в этот период именно недосказанность может стать главной причиной конфликтов. А потому не стоит умалчивать обиды — старайтесь говорить с партнером начистоту.

Водолеи

Звезды советуют Водолеям не скупиться на искренние комплименты в адрес любимого человека. Теплые слова и похвала станут прекрасным лекарством от ссор и разногласий с партнером.

Рыбы

Есть большая вероятность, что причиной волнений в семье станут сплетни и пересуды посторонних людей. В связи с этим звезды советуют не распространяться о подробностях своей личной жизни. Помните о том, что счастье любит тишину.

Ранее известный астролог Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ» о том, как правильно питаться в мае и в какие дни лучше соблюдать диету.

Астролог также назвала знаки зодиака, представители которых способны на долгую и преданную дружбу.

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