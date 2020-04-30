Украина

На Донбассе против ВСУ воюют две тысячи кадровых российских офицеров, — командующий ООС

Украинским военнослужащим на Донбассе противостоят более двух тысяч кадровых российских офицеров. Российские военные составляют основу командного состава полков, бригад и штабов. Местных и наемников допускают на должности рядовых бойцов, максимум сержантов. Такие данные озвучил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко.

«Почти каждая провокация оккупантов получает наш адекватный ответ. Только за этот год подтверждена ликвидация 143 захватчиков, и еще 273 были ранены… Мы захватили и задокументировали немало образцов оружия, находящегося на вооружении исключительно вооруженных сил РФ, что очередной раз доказывает непосредственное участие России в вооруженном конфликте», — рассказал Кравченко в интервью Укринформу.

По данным командующего ООС, с начала операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска понесли серьезные потери: 1234 были ликвидированы, 2074 — ранены. Общую численность российских армейских корпусов в Донецке и Луганске командующий ООС оценивает в 35 тысяч человек.

Напомним, ранее Кравченко рассказал об устрашающей ситуации с эпидемией на оккупированных территориях. Данные о заболеваемости коронавирусом COVID-19 скрываются. На реальное лечение, получение медикаментов могут рассчитывать лишь российские военные.

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