- 19:26 Опасные медицинские отходы из киевских больниц просто выбрасывали на свалку
- 18:56 На Донбассе против ВСУ воюют две тысячи кадровых российских офицеров, — командующий ООС
- 18:53 В оккупированном Крыму зафиксировали первую смерть от коронавируса
- 18:37 «Свое состояние я оцениваю в красавицу жену, пять детей, маму, брата и друзей»: Ярославский дал откровенное интервью
- 18:28 В Одессе после обысков странно погиб глава сельской земельной комиссии
- 18:24 "Дело Гладковского": НАБУ объявило подозрение бывшему замминистра обороны
- 18:15 В июне студенты вузов могут вернуться в аудитории, — Минобразования
- 17:58 Рада продлила запрет банкам штрафовать кредитных должников
- 17:38 С 1 мая в Черкассах возобновят работу магазины, мастерские и парикмахерские
- 17:30 На Харьковщине будут судить полицейских, которые скрыли совершенное подростком зверское убийство
- 17:25 "Красные линии" для Украины и коронавирус на Донбассе: о чем говорили главы МИД "нормандской четверки"
- 17:03 Покушение на украинского разведчика в Киеве: суд вынес приговор личному охраннику главы Ингушетии
На Донбассе против ВСУ воюют две тысячи кадровых российских офицеров, — командующий ООС
Украинским военнослужащим на Донбассе противостоят более двух тысяч кадровых российских офицеров. Российские военные составляют основу командного состава полков, бригад и штабов. Местных и наемников допускают на должности рядовых бойцов, максимум сержантов. Такие данные озвучил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко.
«Почти каждая провокация оккупантов получает наш адекватный ответ. Только за этот год подтверждена ликвидация 143 захватчиков, и еще 273 были ранены… Мы захватили и задокументировали немало образцов оружия, находящегося на вооружении исключительно вооруженных сил РФ, что очередной раз доказывает непосредственное участие России в вооруженном конфликте», — рассказал Кравченко в интервью Укринформу.
По данным командующего ООС, с начала операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска понесли серьезные потери: 1234 были ликвидированы, 2074 — ранены. Общую численность российских армейских корпусов в Донецке и Луганске командующий ООС оценивает в 35 тысяч человек.
Напомним, ранее Кравченко рассказал об устрашающей ситуации с эпидемией на оккупированных территориях. Данные о заболеваемости коронавирусом COVID-19 скрываются. На реальное лечение, получение медикаментов могут рассчитывать лишь российские военные.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Говорят, мать проводила какие-то обряды": подробности страшного убийства ребенка под Харьковом (фото, видео)
«Свое состояние я оцениваю в красавицу жену, пять детей, маму, брата и друзей»: Ярославский дал откровенное интервью
В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову: первые детали и фото жуткого происшествия
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!