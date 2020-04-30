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Украина

СБУ обезвредила пророссийских агитаторов, призывавших протестовать против карантина: признания агента (видео)

19:45 30 апреля 2020 120
вирус агитатор
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, призывавших игнорировать введенный в Украине карантин и устроить массовые акции 1 мая и 9 мая. Разоблаченные признались, что выполняли задание кураторов из России.

Один из агитаторов рассказал, что россияне вышли на него через страницы в Facebook и через профиль в запрещенной соцсети «ВКонтакте».

«Предложили размещать в региональных группах материалы, которые они мне будут скидывать. Присылали мне статьи, просили адаптировать для нашего региона. В основном материалы касались темы коронавируса. Пару недель назад по просьбе россиян я стал распространять картинки-призывы к акциям протеста, проведению массовых мероприятий на 1 мая и 9 мая», — рассказал мужчина.

Также СБУ выяснила, что не все агитаторы работали за деньги. Некоторых к сотрудничеству склоняли угрозами. Так, один из агитаторов боялся, что заказчики добьются депортации из РФ его матери, работающей в Москве.

Напомним, ранее СБУ уже выявляла интернет-агитаторов, выполняющих в сети задания по заказу россиян. Кроме фейков о коронавирусе распространялись призывы к свержению власти и посягательства на территориальную целостность Украины.

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