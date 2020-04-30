- 20:18 В Ровно нашли виновных во вспышке коронавируса в областной больнице
- 20:03 Одессит, болевший коронавирусом семь недель, получил неожиданный результат ПЦР-теста
- 20:02 Лавров заявил, что все оружие у боевиков на Донбассе — не российское, а контрабандное
- 19:56 У премьер-министра России обнаружили коронавирус, ему уже нашли замену
- 19:45 СБУ обезвредила пророссийских агитаторов, призывавших протестовать против карантина: признания агента
- 19:34 Королева и премьер Британии поздравили со 100-летием ветерана, собравшего 40 млн долларов для медиков
- 19:26 Опасные медицинские отходы из киевских больниц просто выбрасывали на свалку
- 18:56 На Донбассе против ВСУ воюют две тысячи кадровых российских офицеров, — командующий ООС
- 18:53 В оккупированном Крыму зафиксировали первую смерть от коронавируса
- 18:37 «Свое состояние я оцениваю в красавицу жену, пять детей, маму, брата и друзей»: Ярославский дал откровенное интервью
- 18:28 В Одессе после обысков странно погиб глава сельской земельной комиссии
- 18:24 "Дело Гладковского": НАБУ объявило подозрение бывшему замминистра обороны
СБУ обезвредила пророссийских агитаторов, призывавших протестовать против карантина: признания агента (видео)
СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, призывавших игнорировать введенный в Украине карантин и устроить массовые акции 1 мая и 9 мая. Разоблаченные признались, что выполняли задание кураторов из России.
Один из агитаторов рассказал, что россияне вышли на него через страницы в Facebook и через профиль в запрещенной соцсети «ВКонтакте».
«Предложили размещать в региональных группах материалы, которые они мне будут скидывать. Присылали мне статьи, просили адаптировать для нашего региона. В основном материалы касались темы коронавируса. Пару недель назад по просьбе россиян я стал распространять картинки-призывы к акциям протеста, проведению массовых мероприятий на 1 мая и 9 мая», — рассказал мужчина.
Также СБУ выяснила, что не все агитаторы работали за деньги. Некоторых к сотрудничеству склоняли угрозами. Так, один из агитаторов боялся, что заказчики добьются депортации из РФ его матери, работающей в Москве.
Напомним, ранее СБУ уже выявляла интернет-агитаторов, выполняющих в сети задания по заказу россиян. Кроме фейков о коронавирусе распространялись призывы к свержению власти и посягательства на территориальную целостность Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!