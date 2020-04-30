Мир

У премьер-министра России обнаружили коронавирус, ему уже нашли замену (видео)

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Сначала об этом сообщили российские Telegram-каналы. Позднее сам глава правительства РФ по видеоконфенции уведомил о своем диагнозе Владимира Путина.

Мишустин предупредил, что будет находиться на самоизоляции. Обязанности премьера перейдут его первому заместителю Андрею Белоусову. Путин уже подписал указ о его назначении и. о. главы правительства.

«Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию»: Мишустин доложил Путину, что у него обнаружен коронавирус. И.о. премьера назначен Белоусов pic.twitter.com/IRgAvfKA0E — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 30, 2020

Где мог заразиться Мишустин, пока неизвестно. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что глава правительства избегал лишних контактов и постоянно проверялся на заболевание.

Напомним, в России за последние сутки выявлено 7099 новых случаев заражения коронавирусом — это наивысший показатель за все время пандемии. Более половины всех случаев зафиксированы в Москве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter