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У премьер-министра России обнаружили коронавирус, ему уже нашли замену (видео)
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Сначала об этом сообщили российские Telegram-каналы. Позднее сам глава правительства РФ по видеоконфенции уведомил о своем диагнозе Владимира Путина.
Мишустин предупредил, что будет находиться на самоизоляции. Обязанности премьера перейдут его первому заместителю Андрею Белоусову. Путин уже подписал указ о его назначении и. о. главы правительства.
«Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию»: Мишустин доложил Путину, что у него обнаружен коронавирус. И.о. премьера назначен Белоусов pic.twitter.com/IRgAvfKA0E— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 30, 2020
Где мог заразиться Мишустин, пока неизвестно. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что глава правительства избегал лишних контактов и постоянно проверялся на заболевание.
Напомним, в России за последние сутки выявлено 7099 новых случаев заражения коронавирусом — это наивысший показатель за все время пандемии. Более половины всех случаев зафиксированы в Москве.
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