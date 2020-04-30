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Умерла экс-солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которая почти два года провела в коме (видео)

30 апреля умерла Нина Кирсо — бывшая солистка и сопродюсер известной полтавской группы «Фристайл». Год и 11 месяцев она провела в коме после случившегося инсульта. Ей было 56 лет.

Артистке стало плохо 1 июня 2018 года в собственном доме, когда никого из родных не было дома. Сколько времени она пролежала без сознания, неизвестно. Тревогу забили друзья, обеспокоенные тем, что она не отвечает на телефонные звонки. Оказалось, что с ней случился геморрагический инсульт. По словам близких Нины Кирсо, она никогда не жаловалась на высокое давление, вела здоровый образ жизни: регулярно делала зарядку, ездила на велосипеде, купалась в проруби.

Врачи Полтавской областной клинической больницы буквально вытащили ее с того света, однако она так и не поправилась. Коллеги по сцене неоднократно устраивали благотворительные концерты, средства от которых шли на лечение Нины. А продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, внесенный в базу сайта «Миротворец», даже обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посетить ее и оказать содействие в лечении в России.

У покойной остались сестра Алла, муж Анатолий Розанов (он же руководитель, композитор и продюсер «Фристайла) и 21-летний сын Максим, тоже артист группы «Дети Фристайла». А также множество друзей и поклонников ее таланта. На странице Нины Кирсо в Facebook они оставляют свои соболезнования.

Нина Кирсо, выпускница Полтавского инженерно-строительного института, пела в «Фристайле» 30 лет со дня его основания. Среди шлягеров группы — «Больно мне, больно», «Ах, какая женщина!», «Белая метелица». Слушателям давно полюбились песни в исполнении Нины «Кораблик любви», «С днем рождения, мама», «Цветет калина», «Я тебе не верю», «Три сосны», «Ты ни в чем не виноват» и другие.

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