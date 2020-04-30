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Происшествия

В Одессе поймали банду, отобравшую у местного коллекционера ценности на 5,5 миллиона гривен (фото)

21:31 30 апреля 2020 106
Золотое кольцо
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 30 апреля, в Одессе правоохранители задержали участников преступной группы, которые ограбили квартиру местного коллекционера.

Злоумышленниками оказались трое выходцев из Закавказья, которые завладели коллекционным оружием, золотыми украшениями и драгоценными часами общей стоимостью более 5,5 млн гривен.

Следователи провели 17 санкционированных обысков, во время которых изъяли вещественные доказательства.

Под процессуальным руководством прокуратуры трем участникам преступной группы сообщено о подозрении в краже (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Известно, что в ноябре прошлого года эти преступники обокрали квартиру местного предпринимателя в Киевском районе города.

Помимо того, правоохранители проверяют информацию о причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что двое неизвестных в масках ворвались в дом предпринимателя в городе Татарбунары, что на юге Одесской области, и вымогали деньги. Также недавно в Одессе грабитель под видом сантехника усыпил хозяйку квартиры и вынес ценные вещи на сумму более 150 тысяч гривен.

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