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21-летний футболист погиб, запуская воздушного змея
Футболист бразильского «Индепендьенте» Кайо Фелипе погиб от удара током после запуска воздушного змея в Сан-Паулу, сообщает The Sun.
Змей 21-летнего футболиста ударился о линию электропередач, в результате чего спортсмен получил смертельный разряд. Клуб выразил соболезнования родственникам в связи с гибелью игрока и назвал произошедшее «ужасным инцидентом».
Силва выступал за «Индепендьенте» на позиции левого защитника в четвертом дивизионе чемпионата Бразилии. В 22 матчах за клуб парень, считавшийся мастером выполнения штрафных ударов, отметился шестью забитыми мячами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Италии арбитр погиб под колесами поезда.
Фото ФК «Индепендьенте»
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