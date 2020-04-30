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Спорт

21-летний футболист погиб, запуская воздушного змея

21:28 30 апреля 2020 178
Кайо Фелипе
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист бразильского «Индепендьенте» Кайо Фелипе погиб от удара током после запуска воздушного змея в Сан-Паулу, сообщает The Sun.

Змей 21-летнего футболиста ударился о линию электропередач, в результате чего спортсмен получил смертельный разряд. Клуб выразил соболезнования родственникам в связи с гибелью игрока и назвал произошедшее «ужасным инцидентом».

Силва выступал за «Индепендьенте» на позиции левого защитника в четвертом дивизионе чемпионата Бразилии. В 22 матчах за клуб парень, считавшийся мастером выполнения штрафных ударов, отметился шестью забитыми мячами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Италии арбитр погиб под колесами поезда.

Фото ФК «Индепендьенте»

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