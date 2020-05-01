Украина

В МИД Германии назвали Россию одной из сторон конфликта на Донбассе

Во встрече министров иностранных дел «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ), которая была впервые проведена за два года, Россия выступала как сторона конфликта в Украине, а еще раньше она подтвердила это подписанием Минских соглашений.

Именно в таком качестве эту страну рассматривают партнеры по нормандскому формату, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после видеоконференции глав МИД ФРГ, Франции, Украины и России, передает Укринформ.

«Для нас было и остается очевидным, что является также основой для нормандского формата, что сторонами соглашения являются Москва и Киев, Россия и Украина подписали Минские соглашения, а не Германия или Франция, поэтому именно они остаются для нас сторонами конфликта», — заявил Маас, отвечая на вопрос о попытках Кремля представить стороной переговоров поддерживаемых Россией боевиков.

По словам Мааса, глава МИДа РФ Сергей Лавров подтвердил в четверг признание Минских соглашений российской стороной, что должно означать признание ответственности за их выполнение.

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства также отметил, что во втором полугодии прошлого года на Западе «непосредственно ощутили, что приход к власти Президента Украины Владимира Зеленского предоставил сильный импульс Минскому процессу». Новый украинский лидер показал готовность к компромиссу и сделал большой вклад в то, чтобы процесс снова стал продвигаться, сказал Маас.

Он также отметил, что, несмотря на сложность общения в видеорежиме, министры показали способность обсудить «очень-очень много пунктов при наличии кое-где очень-очень разных оценок» и при этом найти определенные компромиссы и достичь определенных результатов при чрезвычайно сложных стартовых условиях. Впрочем, в ведении таких сложных переговоров персональный контакт чрезвычайно важен, считает глава МИДа ФРГ, который выступил инициатором видеоконференции.

Следующую подобную встречу планируется провести примерно через месяц.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава немецкого МИД призвал Россию и Украину соблюдать минские соглашения. Он также высказался за снятие ограничений на работу наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

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