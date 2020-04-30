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Украина

Германия просит Украину возобновить работу КПП на Донбассе

11:48 30 апреля 2020 592
пункт пропуска на Донбассе
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

От закрытия пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе особенно сильно страдают пожилые люди, вынужденные ездить на свободную территорию за пенсиями.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас призвал Украину быстрее решить вопрос улучшения гуманитарной ситуации на востоке Украины.

Он отметил, что возобновление работы КПВВ принесет людям на Донбассе «подлинное облегчение», передает DW.

Глава немецкого МИД призвал Россию и Украину соблюдать минские соглашения. Он также высказался за снятие ограничений на работу наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

Напомним, с 22 марта Украина приостановила движение через КПВВ на линии разграничения на Донбассе. Ограничения направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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