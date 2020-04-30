- 12:23 Регина Тодоренко после скандала решила снять фильм о жертвах домашнего насилия
- 12:23 Пьяный пациент избил фельдшера прямо в "скорой" на Луганщине
- 12:17 Местные выборы и особая процедура для "закона о банках": онлайн-трансляция заседания Рады 30 апреля
- 12:13 Не была пристегнута: в страшной аварии в Мукачево погибла молодая девушка
- 12:12 В Закарпатье чиновники разворовали лес на 14 миллионов гривен: шокирующие фото
- 12:04 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:57 Наталия Орлянская: «Экватор — 10 сеансов лучевой терапии (5 на ногу, 5 на бошку) пережит» (часть 9)
- 11:55 Пролежни уже на боках! Демограф рассказала, как изменилась жизнь украинцев в связи с карантином
- 11:48 Германия просит Украину возобновить работу КПП на Донбассе
- 11:33 Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты: что важно знать
- 11:32 100-летний ветеран войны спел гимн «Ливерпуля» и возглавил британский топ-чарт
- 11:14 «Была адекватная»: соседи рассказали о женщине, которая разгуливала по Харькову с отрезанной головой дочери
Германия просит Украину возобновить работу КПП на Донбассе
От закрытия пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе особенно сильно страдают пожилые люди, вынужденные ездить на свободную территорию за пенсиями.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас призвал Украину быстрее решить вопрос улучшения гуманитарной ситуации на востоке Украины.
Он отметил, что возобновление работы КПВВ принесет людям на Донбассе «подлинное облегчение», передает DW.
Глава немецкого МИД призвал Россию и Украину соблюдать минские соглашения. Он также высказался за снятие ограничений на работу наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.
Напомним, с 22 марта Украина приостановила движение через КПВВ на линии разграничения на Донбассе. Ограничения направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову: первые детали и фото жуткого происшествия
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!