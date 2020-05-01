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"Дядя постоянно пил и звал племянницу полежать рядом": новые подробности убийства 13-летней девочки под Харьковом

В Харьковской области продолжается расследование жестокого убийства девочки-подростка. Тело 13-летней жительницы села Подворки нашли обезглавленным. Мать девушки обнаружилась в Харькове, без одежды, но с ножом и пакетом, в котором лежала отрезанная голова. Женщину арестовали на 60 суток.

Близкий человек пострадавшей семьи рассказал сайту «Типичный Харьков» подробности жизни матери и дочери. Источник связывает семейные беды с родным братом женщины, жившим в смежной части дома.

Друг пострадавшей семьи утверждает, что мать не злоупотребляла алкоголем, презрительно относилась к потребляющим наркотики, очень любила и переживала за дочь. При этом источник рассказывает, что женщина часто подвергалась побоям со стороны брата, а местная полиция на жалобы не реагировала.

Также близкий человек утверждает, что брат женщины много пил, выносил из дома вещи, чтобы добыть денег, воровал консервацию у соседей.

Отношения дяди с племянницей источник описывает как очень неоднозначные: якобы мужчина приставал к несовершеннолетней, мог игриво ущипнуть ее и звал полежать вместе.

Напомним, соседи рассказали «ФАКТАМ», что семейство жило бедно, но в дом наведывались как жители села, так и специально приехавшие люди из Харькова. Ходили слухи, что женщина либо была экстрасенсом, либо проводила какие-то таинственные обряды. Еще одна близкая пострадавшей семьи поделилась, что мать с дочерью жили душа в душу, а вот с братом у женщины отношения не заладились и периодически возникали ссоры.

30 апреля задержанную женщину увезли в СИЗО. Решением Дергачевского суда подозреваемая останется под стражей на ближайшие 60 суток.

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