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Украина

Много людей переедет в пригород, а часть и вовсе в села: демограф озвучила прогноз по Украине

9:43 1 мая 2020 204
село
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В период экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, украинцы вспомнят опыт выживания в 90-х и будут переезжать в сельскую местность. Такой прогноз в интервью «ФАКТАМ» озвучила академик НАН Украины, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

По мнению демографа, Украину ждет тяжелый период для экономики, а потому население будет спасаться подсобным хозяйством.

«Вспомните 1990-е годы. Все, у кого была возможность уехать в село, где был дом и кусок земли, ехали, там что-то выращивали и жили за счет этого. Это характерный признак глубокого экономического кризиса», — объяснила специалист.

Еще одной причиной покинуть мегаполис может стать дорогая аренда жилья и развитие после карантина системы онлайн-работы.

«Если будет развиваться система работы онлайн, то намного большим спросом будет пользоваться рынок жилья не в городе, а в пригородах, где оно дешевле, — полагает Либанова. — При необходимости человек может приехать в офис раз в неделю».

Какие сферы экономики после карантина точно перейдут в онлайн и какие опасности таит удаленная работа, читайте в интервью Эллы Либановой «Жизнь онлайн помогает людям сэкономить деньги, но есть и множество рисков».

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