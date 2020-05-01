В "Школе онлайн" выпускникам вместо фильма про агрессию РФ показали видео с Усиком

Украина

Вместо урока об агрессии России в Украине 11-классникам в рамках проекта «Школа-онлайн» показали видео с участием украинского боксера-супертяжеловеса Александра Усика, который недавно устроил публичную перепалку с ветераном АТО Леонидом Остальцовым.

Как передает «Радио Свобода», в Минобразовании это объяснили «техническими нюансами». «После съемки каждый урок проходит несколько степеней экспертизы, а также сложный процесс монтажной работы. Поскольку урок, заявленный в расписании, не был технически подготовлен к трансляции, к сожалению, пришлось предоставить для эфира другой урок», — заявили в министерстве и добавили, что урок о российской агрессии выйдет в эфир позже. Правда, когда именно, не уточнили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», уроженец Крыма Александр Усик считает, что аннексия украинского полуострова и оккупация Россией Донбасса — не так страшны, как страдания людей, живущих на захваченных россиянами территориях.

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