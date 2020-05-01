26.92 / 27.16 29.05 / 29.49
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В "Школе онлайн" выпускникам вместо фильма про агрессию РФ показали видео с Усиком

10:26 1 мая 2020 81
Боксер Усик
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Вместо урока об агрессии России в Украине 11-классникам в рамках проекта «Школа-онлайн» показали видео с участием украинского боксера-супертяжеловеса Александра Усика, который недавно устроил публичную перепалку с ветераном АТО Леонидом Остальцовым.

Как передает «Радио Свобода», в Минобразовании это объяснили «техническими нюансами». «После съемки каждый урок проходит несколько степеней экспертизы, а также сложный процесс монтажной работы. Поскольку урок, заявленный в расписании, не был технически подготовлен к трансляции, к сожалению, пришлось предоставить для эфира другой урок», — заявили в министерстве и добавили, что урок о российской агрессии выйдет в эфир позже. Правда, когда именно, не уточнили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», уроженец Крыма Александр Усик считает, что аннексия украинского полуострова и оккупация Россией Донбасса — не так страшны, как страдания людей, живущих на захваченных россиянами территориях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

село

Много людей переедет в пригород, а часть и вовсе в села: демограф озвучила прогноз по Украине

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Пассажиры в одном из аэропортов Китая

Хроники коронавируса: главные события в мире 1 мая (обновляется)

метро

Надо потерпеть: у Зеленского объяснили, почему не открывают метро и как людям добираться до работы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер