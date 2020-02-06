Усик устроил публичную перепалку с ветераном АТО, обозвав того ослом (фото, видео)

Спорт

Непобедимый украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик, ранее озадачивший своих поклонников антивоенным стихотворением собственного сочинения, вновь продемонстрировал свои поэтические таланты.

Поводом вновь «взяться за перо» для боксера стало интервью ветерана АТО, основателя пиццерии Pizza Veterano Леонида Остальцева передаче «Є СЕНС» на Youtube-канале «Пятого канала», в котором тот назвал Александра «обезьяной».

Усик с ответом не замедлил, представив на суд общественности на своей странице в Instagram еще одно свое стихотворение, сопроводив подписью: «На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем».

Отметим, что менее чем за сутки публикация набрала больше 30 тысяч лайков и более полутора тысяч комментариев. Среди тех, кому понравился стих боксера, оказался и скандальный блогер Анатолий Шарий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик точно станет чемпионом мира в супертяжелом весе, поскольку Джошуа откажется от пояса WBO ради боя с болгарином Кубратом Пулевым.

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