Бывший чемпион мира приговорен к трем годам тюрьмы (фото)

Спорт

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях немецкий боксер Феликс Штурм (40 побед, 18 из них — нокаутом, 5 поражений, 3 ничьи) получил тюремный срок. Суд Кельна признал 41-летнего спортсмена виновным за уклонение от уплаты налогов — общая сумма, не попавшая в бюджет страны, составила более одного миллиона долларов.

Также Феликс нарушил правила антидопингового законодательства, в результате чего мог причинить вред своему сопернику, россиянину Федору Чудинову, в поединке, который состоялся 20 апреля 2016 года и завершился победой немца раздельным решением судей. Впоследствии Штурм добровольно отказался от чемпионского пояса по версии WBA, когда стало известно о его положительной допинг-пробе.

Феликс Штурм добровольно отказался в 2016-м от чемпионского пояса WBA

Впрочем, несмотря на суровый приговор, именитый боксер будет содержаться в тюрьме с низким уровнем безопасности — спортсмен сможет покидать места заключения днем для занятия профессиональной деятельностью и возвращаться для ночлега. Для уплаты налогов и штрафов, связанных с их просрочкой, Штурм планирует после четырехлетней паузы вернуться на ринг и провести поединок против своего соотечественника Артура Абрахама.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два известных испанских футболиста получили тюремные сроки за организацию договорных матчей.

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