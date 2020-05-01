- 12:11 "Схемы" показали, как и где встречаются депутаты и VIP-бизнесмены на карантине: видео расследования
- 11:59 Вы заигрались! Аваков разразился угрозами из-за ослабления карантина в Черкассах
- 11:56 Бывший чемпион мира приговорен к трем годам тюрьмы
- 11:34 В сети поименно вспомнили бойцов ВСУ, погибших в апреле 2020 года
- 11:25 В России в церкви уничтожили мозаику с Путиным
- 11:05 "Борисполь" принял еще самолеты с сотнями украинцев из-за границы
- 10:45 Умер один из руководителей оккупационных властей Крыма
- 10:31 Можно ли заразиться коронавирусом через тополиный пух
- 10:26 В "Школе онлайн" выпускникам вместо фильма про агрессию РФ показали видео с Усиком
- 10:25 Звездный футболист «Ливерпуля» четвертый раз стал отцом
- 10:19 Надо потерпеть: у Зеленского объяснили, почему не открывают метро и как людям добираться до работы
- 10:15 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
"Схемы" показали, как и где встречаются депутаты и VIP-бизнесмены на карантине: видео расследования
Жесткий карантин с запретом на работу кафе и ресторанов выполняется не всеми. И попавший в громкий скандал ресторан «Велюр» — не единственное исключение. Разоблачены и другие заведения-нарушители. Принимают посетителей рестораны в центре города, загородные развлекательные комплексы. Возле входов часто видят автомобили известных политиков и бизнесменов.
Как отметили журналисты программы «Схемы», на входе в отель Hyatt в центре Киева был замечен депутат и член бюджетного комитета Рады Валерий Лунченко, а также бывший народный депутат, а сейчас бизнесмен Игорь Котвицкий. Позднее их видели заезжающими во внутренний двор ресторана Sanahunt Lounge, который теоретически должен был оставаться закрытым в период карантина.
Кроме того, съемочная группа стала свидетелем встречи в районе загородного ресторана в Конча-Заспе. Все три участника были без масок. Журналисты опознали бывшего прокурора Константина Кулика, начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу и бывшего сотрудника СБУ Владимира Вильчинского.
Также возле ресторана в Конча-Заспе были замечены автомобили депутата от ОПЗЖ Вадима Столара и бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. Позднее Столар заявил, что ресторан они с Комарницким не посещали, а гуляли рядом в лесу.
Напомним, после скандала с открытым рестораном «Велюр» столичный ресторатор Дмитрий Федотенков заявил, что для него с этого момента карантин аннулирован. В ряде своих заведений бизнесмен намерен открыть летние площадки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!