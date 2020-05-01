Украина

"Схемы" показали, как и где встречаются депутаты и VIP-бизнесмены на карантине: видео расследования

Жесткий карантин с запретом на работу кафе и ресторанов выполняется не всеми. И попавший в громкий скандал ресторан «Велюр» — не единственное исключение. Разоблачены и другие заведения-нарушители. Принимают посетителей рестораны в центре города, загородные развлекательные комплексы. Возле входов часто видят автомобили известных политиков и бизнесменов.

Как отметили журналисты программы «Схемы», на входе в отель Hyatt в центре Киева был замечен депутат и член бюджетного комитета Рады Валерий Лунченко, а также бывший народный депутат, а сейчас бизнесмен Игорь Котвицкий. Позднее их видели заезжающими во внутренний двор ресторана Sanahunt Lounge, который теоретически должен был оставаться закрытым в период карантина.

Кроме того, съемочная группа стала свидетелем встречи в районе загородного ресторана в Конча-Заспе. Все три участника были без масок. Журналисты опознали бывшего прокурора Константина Кулика, начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу и бывшего сотрудника СБУ Владимира Вильчинского.

Также возле ресторана в Конча-Заспе были замечены автомобили депутата от ОПЗЖ Вадима Столара и бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. Позднее Столар заявил, что ресторан они с Комарницким не посещали, а гуляли рядом в лесу.

Напомним, после скандала с открытым рестораном «Велюр» столичный ресторатор Дмитрий Федотенков заявил, что для него с этого момента карантин аннулирован. В ряде своих заведений бизнесмен намерен открыть летние площадки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter