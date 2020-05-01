26.94 / 27.16 29.06 / 29.47
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Схемы" показали, как и где встречаются депутаты и VIP-бизнесмены на карантине: видео расследования

12:11 1 мая 2020 31
ресторан
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Жесткий карантин с запретом на работу кафе и ресторанов выполняется не всеми. И попавший в громкий скандал ресторан «Велюр» — не единственное исключение. Разоблачены и другие заведения-нарушители. Принимают посетителей рестораны в центре города, загородные развлекательные комплексы. Возле входов часто видят автомобили известных политиков и бизнесменов.

Как отметили журналисты программы «Схемы», на входе в отель Hyatt в центре Киева был замечен депутат и член бюджетного комитета Рады Валерий Лунченко, а также бывший народный депутат, а сейчас бизнесмен Игорь Котвицкий. Позднее их видели заезжающими во внутренний двор ресторана Sanahunt Lounge, который теоретически должен был оставаться закрытым в период карантина.

Кроме того, съемочная группа стала свидетелем встречи в районе загородного ресторана в Конча-Заспе. Все три участника были без масок. Журналисты опознали бывшего прокурора Константина Кулика, начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу и бывшего сотрудника СБУ Владимира Вильчинского.

Также возле ресторана в Конча-Заспе были замечены автомобили депутата от ОПЗЖ Вадима Столара и бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. Позднее Столар заявил, что ресторан они с Комарницким не посещали, а гуляли рядом в лесу.

Напомним, после скандала с открытым рестораном «Велюр» столичный ресторатор Дмитрий Федотенков заявил, что для него с этого момента карантин аннулирован. В ряде своих заведений бизнесмен намерен открыть летние площадки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

церковь

В России в церкви уничтожили мозаику с Путиным (фото)

Арсен Аваков

Вы заигрались! Аваков разразился угрозами из-за ослабления карантина в Черкассах

ресторан

"Схемы" показали, как и где встречаются депутаты и VIP-бизнесмены на карантине: видео расследования

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер