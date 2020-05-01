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Общество и люди

Одесситы за свой счет восстановили на Куликовом поле флагшток с государственным флагом (фото)

13:38 1 мая 2020 48
флаг Украины на Куликовом поле
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе накануне годовщины печально известных событий 2 мая 2014 года горожане восстановили возле Дома профсоюзов на Куликовом поле флагшток с национальным флагом. Инициатором выступили патриоты-волонтеры, по словам которых, «предыдущий флагшток намеренно повалили». По их мнению, минувшей зимой неизвестные демонтировали анкерные крепления между фундаментом и флагштоком, поэтому сильный ветер 12 февраля обрушил конструкцию.

Более того, на упавшем флагштоке злоумышленники сделали надпись: «Рука Москвы дотянулась». А на заборе рядом появились листовки антиукраинского содержания, прославляющие террористов и государство-агрессора. Правда, сам флаг тогда удалось спасти — неравнодушные граждане подобрали с асфальта и сохранили.

Упавший в феврале флагшток

И вот сейчас на обновленном, самом высоком в регионе флагштоке, снова развевается национальный флаг — символ украинской государственности.

Горожане гордятся и тем, что все восстановительные работы выполнены за собственный счет, без участия местных властей. По словам волонтера Натальи Кручининой, власти и не спешили восстанавливать этот флагшток, ставший своеобразным символом патриотических сил.

«Одесские патриоты сбросились и собрали деньги — перечисляли их на специальный банковский карточный счет. Реквизиты были официально размещены. Изначально специалисты оценили весь комплекс работ в 100 тысяч гривен. Это немало, однако сейчас флагшток выполнен из металла, а не из металлопластика, как предыдущий, и укреплен он надежно — на бетонном фундаменте», — сказала Кручинина.

Волонтер подчеркнула, что большую часть средств собрали за считаные дни. А вот на работы по изготовлению и установке новой конструкции ушло больше месяца.

«Ко дню спасения Одессы от сценария Донецка и Луганска на Куликовом поле установлен образцовый государственный флагшток. Теперь ветры ему не страшны!» — отмечают активисты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе накануне очередной годовщины событий на Куликовом поле 2 мая 2014 года, где во время пожара в Доме профсоюзов погибли люди, СБУ предупредила провокации пророссийских сил.

«ФАКТЫ» также писали, что в Одесской области сотрудники спецслужбы разоблачили антиукраинского интернет-агитатора, вербовавшего граждан для участия в террористических «ЛНР» и «ДНР».

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