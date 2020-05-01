- 13:48 Под Днепром поезд протаранил легковушку: в авто никто не выжил
- 13:44 Футбольный босс изнасиловал несовершеннолетнюю и заставил сделать аборт
- 13:44 В Чернигове в необычном формате заработали рынки: сеть обсуждает фото
- 13:43 Хроники коронавируса: главные события в мире 1 мая (обновляется)
- 13:41 Звезда «Квартала» родила первенца
- 13:38 Одесситы за свой счет восстановили на Куликовом поле флагшток с государственным флагом
- 13:30 Под Киевом девушка с ребенком залезла на фонтан и разрушила его: момент падения попал на видео
- 13:24 Повторно заразиться коронавирусом невозможно: ученые выступили с заявлением
- 13:15 В Полтаве парень запрыгнул на поезд: его убило током на глазах у друга
- 13:08 Синоптик рассказала, где в выходные пройдут дожди
- 12:42 Освобожденных из плена украинцев наконец отпустили из обсервации
- 12:41 Нужно развивать свою страну: пандемия стала важным уроком для украинских богачей
Одесситы за свой счет восстановили на Куликовом поле флагшток с государственным флагом (фото)
В Одессе накануне годовщины печально известных событий 2 мая 2014 года горожане восстановили возле Дома профсоюзов на Куликовом поле флагшток с национальным флагом. Инициатором выступили патриоты-волонтеры, по словам которых, «предыдущий флагшток намеренно повалили». По их мнению, минувшей зимой неизвестные демонтировали анкерные крепления между фундаментом и флагштоком, поэтому сильный ветер 12 февраля обрушил конструкцию.
Более того, на упавшем флагштоке злоумышленники сделали надпись: «Рука Москвы дотянулась». А на заборе рядом появились листовки антиукраинского содержания, прославляющие террористов и государство-агрессора. Правда, сам флаг тогда удалось спасти — неравнодушные граждане подобрали с асфальта и сохранили.
И вот сейчас на обновленном, самом высоком в регионе флагштоке, снова развевается национальный флаг — символ украинской государственности.
Горожане гордятся и тем, что все восстановительные работы выполнены за собственный счет, без участия местных властей. По словам волонтера Натальи Кручининой, власти и не спешили восстанавливать этот флагшток, ставший своеобразным символом патриотических сил.
«Одесские патриоты сбросились и собрали деньги — перечисляли их на специальный банковский карточный счет. Реквизиты были официально размещены. Изначально специалисты оценили весь комплекс работ в 100 тысяч гривен. Это немало, однако сейчас флагшток выполнен из металла, а не из металлопластика, как предыдущий, и укреплен он надежно — на бетонном фундаменте», — сказала Кручинина.
Волонтер подчеркнула, что большую часть средств собрали за считаные дни. А вот на работы по изготовлению и установке новой конструкции ушло больше месяца.
«Ко дню спасения Одессы от сценария Донецка и Луганска на Куликовом поле установлен образцовый государственный флагшток. Теперь ветры ему не страшны!» — отмечают активисты.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе накануне очередной годовщины событий на Куликовом поле 2 мая 2014 года, где во время пожара в Доме профсоюзов погибли люди, СБУ предупредила провокации пророссийских сил.
«ФАКТЫ» также писали, что в Одесской области сотрудники спецслужбы разоблачили антиукраинского интернет-агитатора, вербовавшего граждан для участия в террористических «ЛНР» и «ДНР».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!