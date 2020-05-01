В Чернигове в необычном формате заработали рынки: сеть обсуждает фото

Украина

В Черниговской области с 1 мая решили ослабить карантин и разрешили открыться некоторым продовольственным рынкам. В областном центре заработали девять базаров, но на очень жестких условиях.

Чтобы выполнить карантинные требования, администрация рынков заставила торгующих обмотать рабочее место пленкой, оставив внизу узкую щель для передачи товара и принятия денег. Кроме того, продавцам на рынке запретили приближаться более чем на три метра друг к другу. На практике это привело к тому, что в торговом ряду смогли разместиться только двое реализаторов.

Жители города рады возвращению базаров, но превращение торговых мест в «парники» жестко раскритиковали. «Докарантились», «Абсурд», «Бред», — комментировали нововведение в соцсетях.

Напомним, в Черкассах с 1 мая также разрешили работать рынкам и другому мелкому бизнесу. МВД пригрозило наказанием мэру, досрочно отменившему карантин.

Фото Anonim Chernihiv / Аноним Чернигов/Facebook



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