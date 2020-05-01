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Шоу-бизнес

Звезда «Квартала» родила первенца (фото)

13:41 1 мая 2020 62
Вера Кекелия
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Актриса «Женского квартала» и певица Вера Кекелия, о беременности которой мы сообщали ранее, родила сына.

Это первый ребенок Веры и ее мужа Романа Дуды. Счастливая пара уже похвасталась в соцсетях.

Роман опубликовал фото с малышом и подписал: «О да! О да! О даааа!»

Дуда и Кекелия

У Веры нашлось больше слов. «Мы встретились. Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир!» — написала молодая мать.

Кекелия и Дуда

Веру и Рому уже поздравили Сергей и Снежана Бабкины. «Ромчик нам написал: „Поздравляю Вас, бабушка Снежана и дедушка Серёжа с внуком“. Аааа! Нашему ликованию нет предела! Любим Вас! Обожаем! Поздравляем! Думаем, что всё не случайно! Может наше появление на шоу „Голос краЇни“ нужно было для того, чтобы вас познакомить, соединить ваши сердца. Так что считаем себя по праву бабушкой и дедушкой маленького Ванечки. В добрый, счастливый и здоровый путь, наши дорогие!» — написала Снежана.

Напомним, недавно старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная родила второго ребенка.

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