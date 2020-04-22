- 12:55 Светлый четверг 2020: что нельзя делать 23 апреля
- 12:48 Летали над эсминцем США: в сеть попало видео перехвата российских бомбардировщиков
- 12:48 Телемедицина в Україні: онлайн-консультації в приватних клініках країни
- 12:42 В США родился двухголовый теленок с двумя позвоночниками
- 12:37 Украинец скончался от коронавируса в Великобритании
- 12:36 В Украину вернется настоящее тепло: синоптик порадовала прогнозом на ближайшие дни
- 12:32 Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой
- 12:30 Хроники коронавируса: главные события в мире 22 апреля (обновляется)
- 12:09 В центре Львова средь бела дня застрелили мужчину: первые детали, фото и видео
- 12:08 Под Одессой сожгли иномарку руководителя горсовета
- 12:04 Чего опасаться в этот четверг: гороскоп на 23 апреля для всех знаков зодиака
- 12:02 В Украине готовятся продлить карантин: онлайн-трансляция заседания Кабмина
Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой
Актриса Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. Ее старшая дочь Антонина Паперная родила второго ребенка. Радостной новостью поделился в сети счастливый отец Владимир Яглыч. Он оригинально сообщил о пополнении в семействе, опубликовав на своей странице в Instagram символичный кадр из мультфильма «Король Лев», на котором герои сообщают о рождении Симбы.
Поклонники решили, что таким образом Яглыч сообщил о рождении малыша. Предполагают, что это может быть мальчик. Пока ни Владимир, ни Антонина информацию не комментируют.
Дважды бабушка Ольга Сумская оставила под публикацией сердечко. А подписчики поздравляют пару с рождением второго ребенка. Тоня и Владимир также воспитывают старшую дочь Еву, которую впервые показали в фотосессии журналу HELLO!
В семье Сумских сегодня отмечают еще один праздник — свой день рождения празднует народная артистка Украины Наталья Сумская.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что музыкант из ТНМК Фоззи стал дважды отцом, его жена Полина родила двойню.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...