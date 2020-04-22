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Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой

12:32 22 апреля 2020 357
Ольга Сумская с дочерью Антониной Паперной
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Актриса Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. Ее старшая дочь Антонина Паперная родила второго ребенка. Радостной новостью поделился в сети счастливый отец Владимир Яглыч. Он оригинально сообщил о пополнении в семействе, опубликовав на своей странице в Instagram символичный кадр из мультфильма «Король Лев», на котором герои сообщают о рождении Симбы.

Поклонники решили, что таким образом Яглыч сообщил о рождении малыша. Предполагают, что это может быть мальчик. Пока ни Владимир, ни Антонина информацию не комментируют.

Дважды бабушка Ольга Сумская оставила под публикацией сердечко. А подписчики поздравляют пару с рождением второго ребенка. Тоня и Владимир также воспитывают старшую дочь Еву, которую впервые показали в фотосессии журналу HELLO!

В семье Сумских сегодня отмечают еще один праздник — свой день рождения празднует народная артистка Украины Наталья Сумская.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что музыкант из ТНМК Фоззи стал дважды отцом, его жена Полина родила двойню.

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