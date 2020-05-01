Футбольный босс изнасиловал несовершеннолетнюю и заставил сделать аборт (фото)

Спорт

Президент Федерации футбола Гаити (FHF) Ив Жан-Барт обвиняется в сексуальных домогательствах на протяжении последних пяти лет по отношению воспитанницам местного центра подготовки молодых футболистов.

Английское издание The Guardian опубликовало свидетельства людей, в том числе жертв и членов их семей. «Там работает женщина, которая оказывает давление на девушек и вынуждает их заниматься сексом с президентом федерации. Он видит привлекательную девушку и через эту даму сообщает, что ее вышвырнут из центра. Она начинает плакать, а затем мадам говорит: „Единственный способ решить эту проблему — обратиться к Жан-Барту“. У молодой девушки нет другого выбора, кроме как смириться с сексуальным насилием», — цитирует источник одну из пострадавших.

А одна из бывших воспитанниц центра поведала, что одной из футболисток, на тот момент несовершеннолетней, даже пришлось сделать аборт. «На нее оказывалось давление, чтобы заставить молчать. Одна из наших лучших молодых игроков потеряла девственность с Жан-Бартом, когда ей было 17 лет в 2018 году — ей пришлось делать аборт. Эти девушки, которые живут в центре… Это настоящий позор — они хотят играть за страну, но если они скажут об этой ситуации, то будут изгнаны. Они заложницы ситуации», — сообщила спортсменка, по понятным причинам пожелавшая остаться неназванной.

Сам же функционер, занимающий свою должность с 2000 года и переизбранный президентом федерации уже шестой раз, отрицает все обвинения в свой адрес. «Никогда не было никаких жалоб ни против федерации, ни против сотрудников нашей академии, ни против меня лично. Подобная практика сексуального насилия практически невозможна в нашем центре, учитывая его структуру, принципы образования и информационную прозрачность, которые мы внедрили. Обвинения — чья-то попытка дестабилизировать ассоциацию, фигуру президента и его семью», — заявил Жан-Барт.

Жан-Барт возглавляет Федерацию футбола Гаити с 2000 года

Отметим, что женская сборная Гаити похвастаться особыми достижениями на футбольном поле не может — за всю историю она ни разу не участвовала на чемпионатах мира, а на Кубке Америки наивысшим результатом является четвертое место на домашнем турнире в 1991-м.

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