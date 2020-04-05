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Одноклубник Зинченко «зажег» на карантине с путанами: пришлось извиняться (фото)
Защитник «Манчестер Сити», за который выступает украинец Александр Зинченко, и сборной Англии Кайл Уокер влип в громкий скандал.
Как стало известно изданию The Sun, футболист, находясь на самоизоляции в доме, который снимает в Чешире за 10 тысяч долларов в месяц (еженедельная зарплата защитника в «Манчестер Сити» составляет 135 тысяч долларов), пригласил в гости друга и вызвал двух девушек легкого поведения — 21-летнюю студентку Луизу Макнамару и 24-летнюю бразильянку. При этом Уокер пытался скрыть свою личность, назвавшись неким Каем, но затем друг Кайла все же проговорился о том, кем на самом деле является так называемый «Кай». Об этом позже рассказала Луиза Макнамара. Как отметила девушка, она провела у Уокера в доме около трех с половиной часов и уехала поздно ночью, получив вместе с «напарницей» 2200 фунтов стерлингов наличными (2700 долларов).
Примечательно, что на следующий день футболист записал видеообращение к болельщикам, призвав их оставаться дома, тщательно мыть руки и беспокоиться о своем здоровье. Когда же правда о секс-вечеринке стала достоянием общественности, Кайл уже выступил с извинениями.
«Я приношу публичные извинения за то, что сделал. Я хорошо осознаю, что, как профессиональный футболист, являюсь образцом для подражания. Поэтому хочу извиниться перед своей семьей, друзьями, клубом, болельщиками и всей общественностью за то, что подвел их. В настоящее время есть герои, которые имеют жизненно важное значение для общества, и я стремился помочь поддержать и подчеркнуть их удивительные жертвы и спасительную работу в своем видеообращении. Мои же действия прямо противоположны тому, что я должен был делать во время самоизоляции», — отметил Уокер, трансферная стоимость которого составляет 54 миллиона долларов.
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