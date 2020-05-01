Происшествия

Заставили извиниться и облиться зеленкой: в Запорожье подростков наказали за сорванный флаг (видео)

В Запорожье разыскали подростков, которые накануне сорвали флаг Украины. Эта выходка вызвала скандал, когда видео со срыванием флага попало в соцсети.

После такой неожиданной «популярности» подростки сначала извинились за инцидент на своих страницах в социальных сетях. А затем их нашли неизвестные люди, которые заставили публично попросить прощения. На видео запечатлено, как после принесенных извинений девушка, которая участвовала в происшествии с флагом, облила себя зеленкой.

Ролик быстро собрал многочисленные комментарии:

Ранее сообщалось, что в Харькове молодые вандалы разрисовали витрины семи чудес города на площади Архитекторов. В соцсетях быстро вычислили одну из участниц этого происшествия — девушка похвасталась ночным «подвигом» на своей странице.

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