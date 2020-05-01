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Заставили извиниться и облиться зеленкой: в Запорожье подростков наказали за сорванный флаг (видео)
В Запорожье разыскали подростков, которые накануне сорвали флаг Украины. Эта выходка вызвала скандал, когда видео со срыванием флага попало в соцсети.
После такой неожиданной «популярности» подростки сначала извинились за инцидент на своих страницах в социальных сетях. А затем их нашли неизвестные люди, которые заставили публично попросить прощения. На видео запечатлено, как после принесенных извинений девушка, которая участвовала в происшествии с флагом, облила себя зеленкой.
Ролик быстро собрал многочисленные комментарии:
Ранее сообщалось, что в Харькове молодые вандалы разрисовали витрины семи чудес города на площади Архитекторов. В соцсетях быстро вычислили одну из участниц этого происшествия — девушка похвасталась ночным «подвигом» на своей странице.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!