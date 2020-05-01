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В Киеве из-за COVID-19 закрыли на карантин два общежития
В Киеве, где по состоянию на 1 мая количество заболевших COVID-19 увеличилось на 52 человека и достигло 1453 подтвержденных случаев, на карантин закрыли два общежития. Ранее вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Одно общежитие расположено на улице Бажова — там коронавирус подтвердили у одного человека, который контактировал с 60-ми людьми. Второе — на улице Бойчука. Там выявили пятерых заболевших, а контактными людьми оказались все жители общежития.
В зданиях проводят дезинфекционные мероприятия, больные госпитализированы, а контактные лица находятся на самоизоляции.
По словам Виталия Кличко, из 52 заболевших за минувшие сутки в столице — 11 медиков. Заболели 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет и 2 девочки — четырех и семи лет, а также 14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет и 3 мальчика — от семи до шестнадцати лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Вишневом Киевской области коронавирусную инфекцию подтвердили у порядка 80-ти жителей общежития, в том числе, и у несовершеннолетних.
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