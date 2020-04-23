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Украина

Вспышка коронавируса в общежитии под Киевом: названо количество заболевших

11:23 23 апреля 2020 320
Тест на коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Вишневом (Киевская область), где ранее зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции в одном из общежитий, на утро 23 апреля COVID-19 подтвердили у 78 человек

Как сообщают в Киевской областной госадминистрации, медики провели ПЦР-тестирование 224 человек. Из 78 заболевших — 16 несовершеннолетних детей в возрасте до 17 лет, а также двое работников общежития.

Также были обследованы четверо полицейских и медицинская сестра — результаты отрицательные.

Трое заболевших находятся в больнице, остальные — на самоизоляции по месту жительства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро 23 апреля, в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19. За время эпидемии 187 человек умерли, 504 заболевших выздоровели. Всего медики провели 72 296 тестов.

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