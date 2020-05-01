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Мир

Оплата за гуманитарную помощь? Россия просит Италию помочь в снятии санкций

16:52 1 мая 2020 6
Флаги
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Председатель комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий направил письмо президенту Комиссии по иностранным делам Сената Италии Вито Петрочелли. В нем содержится просьба о снятии санкций с России. Об этом сообщает hromadske.

Письмо датируется 27 апреля. В нем Слуцкий просит «сообщить об этом документе итальянским сенаторам».

«Западные страны, называющие себя демократическими, наложили различные виды санкций почти на треть населения мира и не планируют их ослаблять даже во время борьбы с коронавирусом… Я обращаюсь ко всем политикам с призывом отказаться от деструктивной политики санкций», — написал российский депутат.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел в своем Twitter текст письма.

Ранее сообщалось, что под санкции попали многие проекты РФ по освоению шельфа Черного моря.

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