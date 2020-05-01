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Оплата за гуманитарную помощь? Россия просит Италию помочь в снятии санкций
Председатель комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий направил письмо президенту Комиссии по иностранным делам Сената Италии Вито Петрочелли. В нем содержится просьба о снятии санкций с России. Об этом сообщает hromadske.
Письмо датируется 27 апреля. В нем Слуцкий просит «сообщить об этом документе итальянским сенаторам».
«Западные страны, называющие себя демократическими, наложили различные виды санкций почти на треть населения мира и не планируют их ослаблять даже во время борьбы с коронавирусом… Я обращаюсь ко всем политикам с призывом отказаться от деструктивной политики санкций», — написал российский депутат.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел в своем Twitter текст письма.
Путін сказав, йому «на санкції плювати», відтак, чи місія РФ, як кажуть італійці, non sa a quale Santo votarsi: «мы не обсуждаем введённые против нас незаконные рестрикции, … и никого не умоляем их снять.» (https://t.co/SkFdB4sqmj чи Слуцький si perde in un bicchiere dacqua pic.twitter.com/YV6iUyW7Pv— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) May 1, 2020
Ранее сообщалось, что под санкции попали многие проекты РФ по освоению шельфа Черного моря.
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