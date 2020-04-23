Россия ускоренно истощает недра украинского Крыма: к чему это приведет

Украина

На фоне экономического кризиса в России украинский эксперт Юрий Федоренко анализирует развитие событий в Крыму в разрезе неэффективности экономической политики РФ и ее направленности на истощение природных богатств Крымского полуострова и шельфа Черного моря.

Эксперт обратил внимание, что территория аннексированного полуострова Крым совсем не богата полезными ископаемыми. Есть немного нефти и газа, совсем немного угля, залежи которого уже не имеют промышленного значения. Есть железная руда, но ее мало и она низкого качества. Много на полуострове только камня, строительного, песка, глины, соли и соленой, в том числе минеральной, воды.

В то же время, подчеркнул аналитик, на шельфах Черного и Азовского морей, прилегающих к Крымскому полуострову, есть большое количество углеводородов (нефти, газа, газоконденсата) .

«Неудивительно, что одним из первых захваченных Россией предприятий на территории Крыма стал „Черноморнефтегаз“, который в то время осуществлял работы по разведке и добыче на 17 месторождениях, в том числе 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных», — обратил внимание Федоренко.

По его словам, были захвачены не только месторождения, но и производственные базы вместе с оборудованием, наземные и подземные хранилища, газопроводы, то есть вся инфраструктура. «Каким-то чудом под носом у захватчиков работники предприятия успели вывезти значительную часть технической, в частности — геологической, документации», — говорит эксперт.

Аналитик приводит данные, согласно которым в 2013 году Крым потребил 2 млрд куб. м газа, в том числе 1,65 млрд куб. м газа собственной добычи. Разницу поставляли с материковой Украины. По итогам 2015 года «Черноморнефтегаз» планировал добывать порядка 3 млрд куб. м, разницу поставлять на материк. Даже оккупанты в 2015 году заявляли о готовности продавать украденный на шельфе газ материковой Украине.

«Но не тут-то было. После достижения в 2014 году планки в 2 млрд. куб. м добыча газа не выросла, а начала уменьшаться, несмотря на ввод в эксплуатацию ряда новых скважин, и в 2017 году сползла до уровня 2013 года. Развивать добычу на шельфе значительно дороже, чем на суше. Досадным и неожиданным для России стал факт применения международных санкций за захват Крыма. Под санкции попал ряд проектов РФ по освоению шельфа Черного моря (и не только вблизи Крыма), в том числе и использование самоподъемных плавучих буровых установок «Петр Годованец» и «Независимость», — говорит аналитик Федоренко.

По его словам, месторождения вблизи Крыма, находящихся в разработке уже долгое время, постепенно начали истощаться. Падение добычи газа привело к ограничениям в его потреблении. В результате Россия была вынуждена для обеспечения газом потребителей Крыма построить газопровод с территории РФ.

«Единственным „успехом“ российской политики по освоению ресурсов шельфа можно назвать преобразование буровых вышек и платформ в такие себе мини-военные базы, где есть даже ракетное вооружение. Есть еще одна проблема, связанная с природными ресурсами Крыма. Так уж распорядилась природа, что полуостров беден на питьевую воду. В условиях засухи дефицит воды покрывался за счет воды из Днепра. А теперь для полива используют воду с повышенной соленостью, что приводит к уничтожению зеленых насаждений. Скоро северная часть полуострова будет соответствовать своему историческому названию — „голодная степь“. Повышенный забор пресной воды с подземных горизонтов уже привел к их истощению. Полуостров подсел на режим жесткой экономии воды», — констатирует специалист.

«Если так пойдет и дальше, единственным выходом для оккупационных властей станет строительство на полуострове мощных опреснительных установок, возможно — на атомной энергии. А это миллиарды долларов, с которыми в настоящее время у РФ трудно. Понадобилось не так много времени, чтобы и руководство Российской Федерации, и жители Крыма начали понимать: резать по живому не только больно, иногда такие раны заживают в течение всей жизни», — резюмирует аналитик.

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