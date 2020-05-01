Умер актер из сериала "Игра престолов" (фото)

Шоу-бизнес

В Великобритании в возрасте 65 лет умер актер Би Джей Хогг, уроженец Северной Ирландии. О его смерти, причина которой не сообщается, сообщает Би-би-си.

Хогг известен по роли Аддама Марбранда в популярном телесериале «Игра престолов».

Он также снимался в криминальном сериале «Крах» и комедийном «Оставь меня в покое». А также сыграл ведущую роль в короткометражном фильме «Танцуй, Лекси, танцуй», который номинировался на премию «Оскар».

Хогг начинал свою карьеру, как музыкант. Участвовал во многих театральных постановках.

У него остались жена и двое детей.

Кадр из "Игры престолов"

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти актера Макса фон Зюдова, снимавшегося в «Изгоняющем дьявола» и «Игре престолов».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter