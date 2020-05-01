- 18:20 Пришел в редакцию и кашлял: в Черновцах священник устроил разборки с журналистами из-за статьи о коронавирусе
- 18:13 Были в масках и соблюдали дистанцию: во Львове оштрафовали протестующих против карантина
- 18:08 Празднуя окончание карантина, женщина сорвалась с обрыва и разбилась насмерть
- 18:00 «Получив конверт с деньгами, я испугалась»: откровенное признание фаворитки «Холостяка-10»
- 17:51 Под Херсоном врачи спасают двухмесячного младенца с разбитой головой и переохлаждением
- 17:40 Умер актер из сериала "Игра престолов"
- 17:31 Изрезал ножом: в Киеве мужчина пытался расправиться с собакой
- 17:22 Суд отправил под домашний арест мужчину, который пытался похитить 7-летнюю девочку под Одессой
- 17:15 Ани Лорак и Филиппа Киркорова обвинили в разврате
- 16:55 Пора отдавать долги: гороскоп на 2 мая для всех знаков зодиака
- 16:52 Оплата за гуманитарную помощь? Россия просит Италию помочь в снятии санкций
- 16:48 «Забрали личные вещи журналистов и даже их детей»: в редакции «Дорожный контроль Одесса» провели обыски
Умер актер из сериала "Игра престолов" (фото)
В Великобритании в возрасте 65 лет умер актер Би Джей Хогг, уроженец Северной Ирландии. О его смерти, причина которой не сообщается, сообщает Би-би-си.
Хогг известен по роли Аддама Марбранда в популярном телесериале «Игра престолов».
Он также снимался в криминальном сериале «Крах» и комедийном «Оставь меня в покое». А также сыграл ведущую роль в короткометражном фильме «Танцуй, Лекси, танцуй», который номинировался на премию «Оскар».
Хогг начинал свою карьеру, как музыкант. Участвовал во многих театральных постановках.
У него остались жена и двое детей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти актера Макса фон Зюдова, снимавшегося в «Изгоняющем дьявола» и «Игре престолов».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...