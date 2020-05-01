Празднуя окончание карантина, женщина сорвалась с обрыва и разбилась насмерть (фото)

Мир

В Турции женщина решила отпраздновать окончание карантина — после того, как местные власти сняли ряд ограничений. 31-летняя гражданка Казахстана Олеся Суспицина, которая последние пять лет работала в Анталье туристическим гидом, отправилась вместе с подругой к живописному водопаду Дуден. Она перелезла через защитное ограждение и, позируя для фотографий, поскользнулась на траве, потеряла равновесие и сорвалась с крутого обрыва.

Как сообщает издание The Mirror, при падении с высоты 35 метров Олеся разбилась насмерть. Позже тело вытащили из воды. Полиция провела расследование и сочла произошедшее несчастным случаем.

Тело Суспициной в субботу транспортируют в Казахстан и похоронят в ее родном городе Костанае.

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