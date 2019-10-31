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Происшествия

Нелепая смерть: на крыше грузового вагона во Львове нашли обгоревшее тело парня

14:16 31 октября 2019 140
На месте происшествия
Инф. «ФАКТОВ»

Молодой мужчина погиб при поражении электрическим током. Это еще один несчастный случай во Львовской области в конце октября — ранее фура раздавила легковушку вместе с водителем. О происшествии на железнодорожном вокзале сообщает ТСН.ua.

На вокзале парень забрался на крышу вагона, который служит для перевозки зерна. Работники железной дороги нашли обгоревшее тело. Сколько лет было мужчине и откуда он — неизвестно, так как при нем не оказалось документов. На месте гибели нашли только фотоаппарат со снимками погибшего.

Полиция подозревает, что парень хотел сделать селфи на крыше вагона.

Ранее сообщалось, что во Львове на проспекте Чорновола произошло масштабное ДТП. После столкновения двух маршрутных автобусов сразу десяти людям потребовалась медицинская помощь.

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