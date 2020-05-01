26.94 / 27.16 29.08 / 29.55
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пришел в редакцию и кашлял: в Черновцах священник устроил разборки с журналистами из-за статьи о коронавирусе (видео)

18:20 1 мая 2020 27
В редакции
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 30 апреля, священнослужитель Черновицко-Буковинской епархии УПЦ посетил редакцию черновицкой газеты «Молодой буковинец», где демонстративно кашлял на сотрудников и снимал процесс на видео. Ранее коронавирус обнаружили у митрополита УПЦ.

Как сообщает hromadske, конфликт «Молодого буковинца» начался с перепечатанного изданием материала, в котором сообщалось, что ряд священнослужителей Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, в том числе ее секретарь архимандрит Никита, инфицированы COVID-19.

«Молодой буковинец» пытался получить комментарий у епархии, но безуспешно. На следующий день архимандрит Никита пришел в редакцию газеты, где демонстративно кашлял на сотрудников издания. При этом священнослужитель вел видеосъемку.

Затем архимандрит написал заявление в СБУ, в котором сообщил о возможном заражении сотрудников редакции COVID-19 и попросил закрыть издание на полный карантин.

В этом заявлении секретарь Консистории Никита указал, что узнал о своей болезни коронавирусом из газеты «Молодой буковинец». Он попросил направить «представителей соответствующих служб для проверки эпидемиологического состояния в здании редакции».

Ранее сообщалось, что в Харькове сильно пьяный священник управлял автомобилем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Олеся

Празднуя окончание карантина, женщина сорвалась с обрыва и разбилась насмерть (фото)

Ани Лорак и Киркоров

Ани Лорак и Филиппа Киркорова обвинили в разврате (видео)

В редакции

Пришел в редакцию и кашлял: в Черновцах священник устроил разборки с журналистами из-за статьи о коронавирусе (видео)

ребенок

Под Херсоном врачи спасают двухмесячного младенца с разбитой головой и переохлаждением

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер