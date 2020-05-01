Происшествия

Пришел в редакцию и кашлял: в Черновцах священник устроил разборки с журналистами из-за статьи о коронавирусе (видео)

В четверг, 30 апреля, священнослужитель Черновицко-Буковинской епархии УПЦ посетил редакцию черновицкой газеты «Молодой буковинец», где демонстративно кашлял на сотрудников и снимал процесс на видео. Ранее коронавирус обнаружили у митрополита УПЦ.

Как сообщает hromadske, конфликт «Молодого буковинца» начался с перепечатанного изданием материала, в котором сообщалось, что ряд священнослужителей Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, в том числе ее секретарь архимандрит Никита, инфицированы COVID-19.

«Молодой буковинец» пытался получить комментарий у епархии, но безуспешно. На следующий день архимандрит Никита пришел в редакцию газеты, где демонстративно кашлял на сотрудников издания. При этом священнослужитель вел видеосъемку.

Затем архимандрит написал заявление в СБУ, в котором сообщил о возможном заражении сотрудников редакции COVID-19 и попросил закрыть издание на полный карантин.

В этом заявлении секретарь Консистории Никита указал, что узнал о своей болезни коронавирусом из газеты «Молодой буковинец». Он попросил направить «представителей соответствующих служб для проверки эпидемиологического состояния в здании редакции».

Ранее сообщалось, что в Харькове сильно пьяный священник управлял автомобилем.

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